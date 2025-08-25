Учител по физическо е задържан за педофилия в София

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Учител е задържан за педофилия в София, съобщиха bTV и Нова тв. Докато е преподавал на ученици, Мъжът е имал продължителни сексуални отношения със своя 13-годишна ученичка.

Момичето е 7. клас в столично училище, а мъжът преподава физическо възпитание. По случая има образувано досъдебно производство, съобщават от СДВР.

НК предвижда от 2 до 8 г. затвор за полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г., дори да е със съгласието на малолетния.

По предварителна информация не е имало принуда спрямо 13-годишната ученичка.

По неофициална информация учителят 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.