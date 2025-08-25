Учител по физическо е задържан за педофилия в София

Учител е задържан за педофилия в София, съобщиха bTV и Нова тв. Докато е преподавал на ученици, Мъжът е имал продължителни сексуални отношения със своя 13-годишна ученичка.
Момичето е 7. клас в столично училище, а мъжът преподава физическо възпитание. По случая има образувано досъдебно производство, съобщават от СДВР.
НК предвижда от 2 до 8 г. затвор за полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г., дори да е със съгласието на малолетния.
По предварителна информация не е имало принуда спрямо 13-годишната ученичка.
По неофициална информация учителят 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.