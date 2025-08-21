Медия без
ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции

Характерно за измамните платформи е, че настояват за плащане само с карта, твърдят от антимафиотската служба

Днес, 17:10
В последните дни е установена активност на фалшиви профили и сайтове на фирми и организации,  дублиращи официалните. Имитациите са предимно на онлайн магазини, обявили сезонни рекламни кампании или атрактивни промоции на стоки и услуги, от които измамниците се възползват, предупреди ГДБОП в официално съобщение.
В дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са постъпили няколко сигнала от български фирми за злоупотреба с техните име, лого и действащи кампании, както и за измамени клиенти в онлайн пространството.
Дублираните профили заблуждават потребителите, че пазаруват стоки през официалните онлайн магазини. Те дори „предлагат“ още по-атрактивни намаления и ликвидации от името на съществуващите компании. Характерно за измамните платформи е, че настояват за плащане само с карта. Целта им е „клиентите“ доброволно да преведат пари към предоставените сметки, както и да бъдат достъпени банкови данни.

Киберекспертите съветват потребителите:
- да проверяват адреса на сайта, от който поръчват;
- да правят плащания само през официалния онлайн магазин;
- да проверяват винаги дали промоциите са обявени на официалните сайтове;
- да обръщат внимание на профила в социалната мрежа, който рекламира желаните от тях стоки - кога е създаден, колко последователи има, дали е верифицирани с отличителния син знак.

Сигнали за фалшиви профили могат да се подават чрез системата за докладване на социалната мрежа. При съмнение за направено плащане към измамни платформи потребителите незабавно да се сигнализира обслужващата банкова институция и/или дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП.

