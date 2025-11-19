Трима души са арестувани за измами с внос и продажби на коли от САЩ

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже – на 24, на 29 и на 30 години, за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че през май месец в гр. София, обвиняемите Б.К., М.К. и М.М. в съучастие, са възбудили и поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили от САЩ. Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта, обвиняемите ги убедили, че след като сключат договори за покупко-продажба на автомобили с въпросната фирма и платят цената по банков път, автомобилите ще бъдат доставени от САЩ. Вследствие на това обвиняемите са нанесли имотна вреда на четири лица в размер на 124 699 лв, разказва прокуратурата.

ГДБОП и НАП иззеха десетки коли след акция в луксозни автокъщи Прокуратурата, ГДБОП и НАП атакуваха луксозни автокъщи, иззеха десетки коли и арестуваха хора заради ощетяване на бюджета с милиони. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. В него се посочва, че на 20. 02. 2025 г.

По случая е образувано досъдебно производство за измами, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б.К. и М.М. Предстои да се внесе искане за определяне на „задържане под стража“ и спрямо М.К.

Разследването по случая продължава.

Акция "Ненаситните" на Кьовеши стигна и до България Европейската прокуратура провежда акция "Ненаситните", съобщиха от ръководената от Лаура Кьовеши институция. Претърсвания е имало в 10 държави, включително и в България, а 10 души са в ареста, за един от тях се предполага, че е лидер на групата.

Само преди три месеца бе обявено и, че българи са замесени в международна схема за ДДС измами с луксозни коли.

Тогава това съобщиха от Европейската прокуратура. Размерът на престъпния бизнес е най-малко 100 млн евро.

Разследването с кодовото име "Вихър" обхващаше 7 държави, сред които и България. Данните на европрокуратурата показваха, че няколко хиляди автомобила са продадени, като са използвани фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да се избегне плащането на данъци. "В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на автомобили и клиенти в Италия и други държави членки.", казаха по онова време от прокуратурата. Имаше претърсвания и арести и в България.

Европрокуратурата разследва измами с луксозни коли и в България Офисите на Европейската прокуратура във Франкфурт (Германия) и Милано (Италия) нанесоха сериозен удар по трансгранични мрежи, организиращи сложни схеми за измама с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни коли втора употреба.

През февруари т.г. пък прокуратурата, ГДБОП и НАП атакуваха луксозни автокъщи, иззеха десетки коли и арестуваха хора заради ощетяване на бюджета с милиони. Тогава бяха проверени 9 автокъщи, иззети бяха над 30 автомобила, извършени сбяха претърсвания на 17 адреса, при които бяха иззети наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони, документи. Доказателствата по делото сочеха, че причинената на държавния бюджет щета е за над 10 млн. лева. Тя е нанесена в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната, твърдеше прокуратурата.

За целта е била използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи. Мрежата е била създадена с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари

Имаше обвинения и за данъчни престъпления, за неправилно съхранение на огнестрелно оръжие, както и за държане на 25 грама коноп с цел разпространение.