ЕНЕРГО-ПРО предупреди абонатите си за фалшиви техници

ЕНЕРГО-ПРО алармира за нова измамна схема - представящи се за служители на компанията звънят на абонати от скрит номер и съобщават, че им проблем с електромера и ще изпратят екип, а плащането за ремонта става на място. Клиенти от Варна са сезирали енергодружеството.

"Нямаме практика да звъним на потебители от скрити номера. Всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61. Заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти", предупреждават от ЕНЕРГО-ПРО.

Компанията призовава своите абонати да внимават откъде им звънят и да не се доверяват на "скрити номера". При съмнения веднага ни сезирайте на тел. 0700 161 61 или се обадете към органите на реда, съветват от енергото.