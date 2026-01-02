Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българите, източили 53 млн. паунда обезщетения, ще върнат само 2 млн.

Почти всички от осъдените за най-голямата измама със социални помощи във Великобритания са на свобода

Днес, 16:42
Обвинените от британската прокуратура и по-късно осъдени в Лондон българи
БНТ
Обвинените от британската прокуратура и по-късно осъдени в Лондон българи

Българската група, стояща зад най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, ще трябва да върне само 2 милиона паунда от 53-те милиона паунда откраднати средства, въпреки че призна, че е преместила пари в чужбина. Това пише вестник "Дейли телеграф", позовавайки се на изслушване на прокурор в съда в края на декември, съобщава БНР.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени на общо 25 години затвор през 2024 г. 

Всички членове на групата, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и са под гаранция за имиграция, чакайки да бъдат депортирани. Те е трябвало да бъдат изведени преди месеци, но не им е било позволено да напуснат, докато не приключат производствата по конфискация срещу тях. 

Затвор за българите, източили милиони от социални помощи във Великобритания
Затвор за българите, източили милиони от социални помощи във Великобритания
vbox7.com

След арестите им прокурорите иззеха около 1 млн. паунда в брой от домашните адреси на обвиняемите, но преследваха бандата за допълнителни пари, държани в имоти и банкови сметки. 

Групата е подала фалшиви искания за обезщетения по така наречената схема "Универсален кредит" с набор от фалшифицирани документи, използващи самоличността на реални хора, живеещи в България, които са били съучастници в схемата и са получавали дял от парите. 

Според прокурорите реално открадната сума е доста по-голяма от 53 милиона паунда. 

"Дейли телеграф" цитира полицията в България, която смята, че измамниците са печелили около 200 млн. паунда годишно. 

Вестникът информира, че на изслушване в съда през декември прокурорът Гарет Мънди е очертал усилията на Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите за възстановяване на парите. Той е казал, че има проблем с връщането, като е пояснил, че общата сума на откраднатите пари не е сумата, получена директно от бандата. Те са вземали дял от парите, когато са обработвали искове за хора в България, и на практика са действали като "агенти", така че подсъдим не може да бъде държан отговорен съгласно Закона за приходите от престъпления за суми, които самият той не е получил. 

Гарет Мънди заявил, че част от парите са били преведени в банкови сметки, създадени за целите на тези искове, но не са успели да ги свържат с обвиняемите. Така, макар и да се знае, че обвиняемите имат имоти в България и вероятно държат големи суми в банки, някои в криптовалути, на практика сумите, които реално могат да бъдат изискани от тях, са значително по-малки.

 

"СЕГА" припомня: 

Петима българи стоят зад най-мащабната схема за източване на социални помощи в Англия и Уелс, съобщи в началото на април м.г. британският ежедневник "Дейли мейл". В продължение на години българите са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит - социална помощ за бедни и безработни, която преди десетина години замени шест други вида помощи в социалната система на Англия. Присвоената сума е 54 млн. британски лири, около 63 млн. евро. Измамниците са ползвали социалната система като банкомат, обяви обвинението в съда.

Петимата българи давали консултация как човек да се регистрира в системата и да кандидатства за помощи. Зад този привидно легален бизнес, какъвто има в почти всяка държава за диаспората ни, те въртяли машина за заявления, с които през фалшиви документи получавали помощи. За помощите кандидатствали с комбинация от фалшиви и истински самоличности. Една от жените в групата държи хранителен магазин в Уд Грийн.

Измамите са извършени в периода 2016-2021 г. Парите са получени през 6000 фалшиви заявления. Петимата са арестувани през 2021 г. след операция на местната полиция.

При обиска в домовете на петимата полицията открила пачки със 750 000 британски лири, 900 мобилни устройства, стотици формуляри за кандидатстване, натъпкани в кашони. В профилите в социалните мрежи на петимата се виждат кадри от луксозния живот, който са водели на гърба на социалната система. На едно видео петимата хвърлят банкноти от 20 лири като конфети в апартамент.

Разкриването на групата започна след сигнал от български полицаи, включително от Сливен и ГДБОП. Разплитането започва, след като започват големи и пребогати сватби, покупки на скъпи автомобили, луксозни апартаменти, включително в София.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, социални помощи, измами

Още новини по темата

Влизат в сила по-високи помощи за хора с ТЕЛК и бедни
01 Яну. 2026

Трима души са арестувани за измами с внос и продажби на коли от САЩ
19 Ноем. 2025

Осъден на 11 196 г. затвор турски криптобос е открит мъртъв
02 Ноем. 2025

10 души са ранени с нож в британски влак
02 Ноем. 2025

Крал Чарлз лиши принц Андрю и от замъка Уиндзор
31 Окт. 2025

Руски хакери публикуваха информация за 8 британски военни бази
20 Окт. 2025

НОИ проверява за измами и вече отпуснати пенсии
19 Окт. 2025

МВР арестува жени, измамили десетки хора с лоша кредитна история
15 Окт. 2025

Банда с българско участие е откраднала десетки хиляди телефони в Лондон
07 Окт. 2025

Десетки са измамени във фалшиви платформи за акции и криптовалути
05 Окт. 2025

Измамници изнудват компании с фалшиви рецензии в "Гугъл"
28 Септ. 2025

Великобритания депортира десетки румънци
24 Септ. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания
14 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?