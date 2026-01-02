Българите, източили 53 млн. паунда обезщетения, ще върнат само 2 млн.

Българската група, стояща зад най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, ще трябва да върне само 2 милиона паунда от 53-те милиона паунда откраднати средства, въпреки че призна, че е преместила пари в чужбина. Това пише вестник "Дейли телеграф", позовавайки се на изслушване на прокурор в съда в края на декември, съобщава БНР.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени на общо 25 години затвор през 2024 г.

Всички членове на групата, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и са под гаранция за имиграция, чакайки да бъдат депортирани. Те е трябвало да бъдат изведени преди месеци, но не им е било позволено да напуснат, докато не приключат производствата по конфискация срещу тях.

След арестите им прокурорите иззеха около 1 млн. паунда в брой от домашните адреси на обвиняемите, но преследваха бандата за допълнителни пари, държани в имоти и банкови сметки.

Групата е подала фалшиви искания за обезщетения по така наречената схема "Универсален кредит" с набор от фалшифицирани документи, използващи самоличността на реални хора, живеещи в България, които са били съучастници в схемата и са получавали дял от парите.

Според прокурорите реално открадната сума е доста по-голяма от 53 милиона паунда.

"Дейли телеграф" цитира полицията в България, която смята, че измамниците са печелили около 200 млн. паунда годишно.

Вестникът информира, че на изслушване в съда през декември прокурорът Гарет Мънди е очертал усилията на Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите за възстановяване на парите. Той е казал, че има проблем с връщането, като е пояснил, че общата сума на откраднатите пари не е сумата, получена директно от бандата. Те са вземали дял от парите, когато са обработвали искове за хора в България, и на практика са действали като "агенти", така че подсъдим не може да бъде държан отговорен съгласно Закона за приходите от престъпления за суми, които самият той не е получил.

Гарет Мънди заявил, че част от парите са били преведени в банкови сметки, създадени за целите на тези искове, но не са успели да ги свържат с обвиняемите. Така, макар и да се знае, че обвиняемите имат имоти в България и вероятно държат големи суми в банки, някои в криптовалути, на практика сумите, които реално могат да бъдат изискани от тях, са значително по-малки.

"СЕГА" припомня:

Петима българи стоят зад най-мащабната схема за източване на социални помощи в Англия и Уелс, съобщи в началото на април м.г. британският ежедневник "Дейли мейл". В продължение на години българите са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит - социална помощ за бедни и безработни, която преди десетина години замени шест други вида помощи в социалната система на Англия. Присвоената сума е 54 млн. британски лири, около 63 млн. евро. Измамниците са ползвали социалната система като банкомат, обяви обвинението в съда.

Петимата българи давали консултация как човек да се регистрира в системата и да кандидатства за помощи. Зад този привидно легален бизнес, какъвто има в почти всяка държава за диаспората ни, те въртяли машина за заявления, с които през фалшиви документи получавали помощи. За помощите кандидатствали с комбинация от фалшиви и истински самоличности. Една от жените в групата държи хранителен магазин в Уд Грийн.

Измамите са извършени в периода 2016-2021 г. Парите са получени през 6000 фалшиви заявления. Петимата са арестувани през 2021 г. след операция на местната полиция.

При обиска в домовете на петимата полицията открила пачки със 750 000 британски лири, 900 мобилни устройства, стотици формуляри за кандидатстване, натъпкани в кашони. В профилите в социалните мрежи на петимата се виждат кадри от луксозния живот, който са водели на гърба на социалната система. На едно видео петимата хвърлят банкноти от 20 лири като конфети в апартамент.

Разкриването на групата започна след сигнал от български полицаи, включително от Сливен и ГДБОП. Разплитането започва, след като започват големи и пребогати сватби, покупки на скъпи автомобили, луксозни апартаменти, включително в София.