Измамници изнудват компании с фалшиви рецензии в "Гугъл"

Разследване на нидерландска телевизия разкрива как са бомбардирани предприемачи от различни сектори

Днес, 19:06
Илияна Кирилова
Разследването разкрива схемата на измамниците, които използват закани и искат големи суми

Предприемачи са бомбардирани с фалшиви рецензии в "Гугъл" (Google), след което получават съобщение: "платете, за да бъдат премахнати или за да се предотврати публикуването на още негативни рецензии". Тази схема изважда наяве нидерландската телевизия Ен О Ес, която е разговаряла с осемнадесет фирми от различни сектори, сблъскали се с този тип изнудване: от строителни компании до ключари, компании за отдаване под наем и покривни работници, разказва БТА.

Компаниите често получават десетки лоши отзиви в профила си в "Гугъл", с който могат да бъдат намерени в търсачката на "Гугъл" и в "Гугъл мапс" (Google Maps). В много случаи след това получават съобщение в "УотсАп" (WhatsApp) от чуждестранен телефонен номер. "В него се казва, че са получили поръчка да публикуват лоши отзиви. От вас зависи дали тази поръчка ще бъде изпълнена или не. С други думи: дали ще платите", разказва ключарят Майк Кок. 

Измамниците често искат стотици евро, както личи от "Уотсъп"-разговорите на няколко жертви, които Ен О Ес е видяла. "Знам какво се случва, ако платиш: тогава те ограбват напълно", казва Кок. "Казах, че няма да платя. "Сигурен ли си?", попита той. "Чакай малко". И половин час по-късно имах още петдесет рецензии. Блокирам тези номера веднага. Тогава те знаят, че от мен няма да получат нищо", допълва той.

Новите клиенти не се появяват

Измамниците се насочват към компании, за които онлайн оценката е важна, за да привлекат нови клиенти. Компаниите не могат сами да премахнат рецензиите. За това те зависят от "Гугъл", което означава, че може да отнеме много време, докато всички фалшиви рецензии бъдат премахнати.

"За няколко минути получихме около тридесет фалшиви рецензии", разказва Есра Ерсой от компания в Схидам, която отдава под наем подемник за премествания. "Рейтингът ни падна от 5 на 3,9 звезди. Това определено ми костваше нови клиенти. Дори един от редовните ни клиенти каза, че се е усъмнил. За щастие, той беше видял, че под фалшивите отзиви бях отговорил, че става дума за клеветническа кампания. Но много хора не гледат по-далеч от броя звезди".

"Това определено се отрази на оборота", смята и Кевин Гюнер от Алмере, който се занимама с покриви. "Изведнъж получих петдесет рецензии с 1 звезда. След това имаше по-малко кликвания през "Гугъл" и по-малко запитвания. Няколко клиенти също попитаха за тези рецензии. Те стават подозрителни и с право. Ако искам да наема някого и видя само рецензии с 1 звезда, също ще се усъмня".

"Помислих си: това ще ми струва репутацията", казва дърводелецът Реджеп Ярар от Тилбург. "Имам около шестдесет добри отзива от клиенти. Когато бяха публикувани фалшивите отзиви, оценката ми падна от 5 звезди на 4 или нещо такова. Те те изнудват: ако платиш 300 евро, ще ги махнем. И честният, трудолюбив предприемач е жертвата. Дълго време почти не получавах поръчки. Едва когато фалшивите рецензии бяха премахнати, отново започнах да получавам поръчки", обяснява той.

Измамниците се насочват предимно към малки фирми, които са силно зависими от онлайн рецензиите, като строителни предприемачи, фирми за преместване и водопроводчици, казва американската изследователка Кей Дийн пред Ен О Ес.

Под името "Фейк Ривю Уоч" (Fake Review Watch) тя провежда изследвания на фалшиви рецензии и изнудване. "Виждала съм фирми по целия свят, които са мишена на изнудвачи." Тъй като измамниците публикуват фалшиви рецензии за фирми в няколко държави, тя открива и нидерландски жертви.

Труден контакт с "Гугъл"

Компаниите могат да съобщават за фалшивите рецензии чрез своя профил в "Гугъл", но предприемачите, с които Ен О Ес е разговаряла, казват, че отнема дни, седмици, а понякога и месеци, докато всички фалшиви рецензии бъдат премахнати. Много жертви посочват, че човек може да разбере, че става дума за фалшиви рецензии, за няколко минути, но че е изключително трудно или невъзможно да се свърже с "Гугъл".

В отговор "Гугъл" заявява, че "обикновено отнема няколко дни", докато даден сигнал бъде разгледан, и че по този начин предприема "бързи действия". Компанията не отговаря на въпроса как засегнатите фирми могат да се свържат директно със служител на технологичния гигант.

"Постоянно чувам от засегнати компании, че това е много труден и отнемащ време процес", казва Кей Дийн. "Гугъл" трябва да направи повече. Фактът, че аз мога да намеря тези мрежи от измамници и изнудвачи, преди "Гугъл" да ги види, ясно показва, че има проблем", обяснява тя.

