"Гугъл" инвестира 6,8 млрд. долара във Великобритания

Това става преди посещението на Доналд Тръмп в страната

Днес, 12:47
Инвестицията ще създаде над 8 хил. работни места годишно в британски фирми.
"Гугъл" обяви, че ще инвестира 5 милиарда британски лири (6,80 милиарда долара) във Великобритания. Новината идва преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

Двудневната визита ще включва серия от бизнес събития, както и държавен банкет с ръководители на технологични компании и министри от кабинета. Посещението ще продължи в четвъртък в провинциалната правителствена резиденция "Чекърс" със среща с премиера Киър Стармър, пише в. "Гардиън".

"Гугъл" също така обяви откриването на нов център за данни близо до Лондон, който да посрещне нарасналото  търсене на услугите ѝ с изкуствен интелект.

Инвестицията "е мощен вот на доверие в британската икономика и силата на нашето партньорство със САЩ", заявява финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс в изявление на "Гугъл".

Компанията, собственост на "Алфабет", обяви, че се очаква инвестицията да създаде 8250 работни места годишно в британски фирми.

Инвестицията на "Гугъл" е успех за лейбъристкото правителство на британския премиер Киър Стармър, което се надява да привлече частни инвестиции за стимулиране на растежа на вялата икономика на страната, предава БТА.

Очаква се посещението на Тръмп да задълбочи и икономическите връзки между двата западни съюзника. Високопоставени американски служители заявиха, че ще бъдат обявени икономически сделки на стойност над 10 милиарда долара.

"Гугъл" обяви също така, че е постигнала споразумение с "Шел" (Shell), което ще допринесе за стабилността на електропреносната мрежа и енергийния преход на Великобритания.

Наред с инициативите си за чиста енергия и партньорството с "Шел" (Shell) "Гугъл" обяви, че се очаква операциите ѝ във Великобритания да се осъществяват с или близо до 95 на сто безвъглеродна енергия през 2026 г.

