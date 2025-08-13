Медия без
Американският AI стартъп Perplexity предлага 34,5 млрд.долара за Chrome

Днес, 09:17
БГНЕС

Американският AI стартъп Perplexity е направил официално предложение за закупуване на браузъра Chrome от Google срещу 34,5 млрд. долара – сума, почти двойно над собствената пазарна оценка на компанията (около 18 млрд. долара), съобщи „Уолстрийт Джърнал“, цитиран от БГНЕС.

Предложението идва на фона на очакваното решение на съдия Амит Мехта, който разглежда въпроса дали да принуди Google да продаде Chrome като мярка срещу монопола ѝ в уеб търсенето. Миналата година Мехта постанови, че Google незаконно е монополизирала пазара на търсачки, а решението за конкретните санкции се очаква този месец.

Perplexity заяви, че покупката ще бъде „в най-голям обществен интерес“ и ще постави Chrome в ръцете на „способен, независим оператор“. Компанията обещава да продължи поддръжката на проекта Chromium и да запази Google като търсачка по подразбиране (с възможност за промяна от потребителя).

Google официално не коментира предложението, но главният изпълнителен директор Сундар Пичай вече предупреди, че евентуална продажба на Chrome или споделяне на данни с конкуренти би навредило на бизнеса.

Chrome има около 3,5 милиарда потребители и държи над 60% от световния пазар на браузъри.

Perplexity е основана през 2022 г. в Сан Франциско и наскоро пусна собствен експериментален браузър Comet. Междувременно срещу нея има заведени дела от две дъщерни компании на News Corp, издател на WSJ.

Анализаторите смятат, че съдия Мехта е малко вероятно да нареди продажба на Chrome, въпреки че по време на заключителните пледоарии той определи тази опция като „малко по-чиста и по-елегантна“ от други предложени решения за засилване на конкуренцията. 

