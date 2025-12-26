Google разкри най-търсените теми за 2025 година

С наближаването на края на 2025 г. и настъпването на новата година, Google представи своята класация „Year in Search“. Тя поставя акцент върху събитията, личностите и моментите от попкултурата, които са предизвикали най-голям интерес в търсачката.

Чарли Кърк оглави тазгодишния списък като най-търсената тема в САЩ. Основателят на организацията Turning Point USA бе застрелян на 10 септември по време на събитие в Университета „Юта Вали“, което предизвика вълна от търсения в социалните мрежи.

В челната петица попаднаха още:

Хитовият анимационен филм на Netflix „KPop Demon Hunters“ ;

Станалата вайръл плюшена играчка за колекциониране Labubu ;

Новият iPhone 17 на Apple;

Законът „One Big Beautiful Bill Act“, подписан през юли.

Според данните на Google, други значими пикове в потребителското търсене са били свързани с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, AI платформата DeepSeek, спирането на работата на правителството (government shutdown), Световното клубно първенство на ФИФА и въвеждането на нови мита.

Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:

Чарли Кърк „KPop Demon Hunters“ (Netflix) Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет) iPhone 17 „One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли) Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк) DeepSeek (платформа с изкуствен интелект) Правителствен shutdown Световно клубно първенство по футбол на ФИФА Тарифи

Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:

„One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект") Затваряне на правителството Убийството на Чарли Кърк Тарифи Няма протести срещу „Кингс“ Пожарите в Лос Анджелис Избран е нов папа Документи по делото на Епстийн Встъпване в длъжност на президента на САЩ Ураганът Мелиса

Топ 10 най-търсени личности:

Зохран Мамдани Тайлър Робинсън d4vd Ерика Кърк Папа Лъв XIV Шедеур Сандърс Бони Блу Каролайн Ливит Анди Байрън Джими Кимел

Топ 10 филми:

„KPop Demon Hunters“ „Грешници“ „Филмът за Minecraft“ „Щастливият Гилмор 2“ „Thunderbolts“ „F1“ „Джурасик свят: Прераждане“ „Кръвни линии от Final Destination“ „Оръжия“ „Фантастичната четворка: Първи стъпки“

Топ 10 починали тази година:

Чарли Кърк Джийн Хекман Ози Озбърн Ан Бърел Даян Кийтън Мишел Трахтенберг Папа Франциск Хълк Хоган Малкълм-Джамал Уорнър Вал Килмър

Топ 10 актьори:

Педро Паскал Малачи Бартън Уолтън Гогинс Памела Андерсън Чарли Шийн Ерик Дейн Майки Мадисън Обри Плаза Адам Сандлър Джъстин Балдони

Топ 10 спортисти:

Шедеур Сандърс Терънс Крофорд Купър Флаг Кам Скатебо Мика Парсънс Джаксън Дарт Софи Кънингам Шайло Сандърс Джейлън Картър Джъстин Роуз

Топ 10 музиканти:

d4vd KATSEYE Bad Bunny Sombr Doechii Jonas Brothers Alex Warren Coldplay NBA YoungBoy Benson Boone

Топ 10 телевизионни сериали:

„Ловните съпруги“ „Белият лотос“ „Пит“ „Лятото, в което станах красива“ „Играта на калмари“ „Севърънс“ „MobLand“ „Adolescence“ „Andor“ „IT: Добре дошли в Дери“

Топ 10 подкасти:

„Нови висоти“ „Шоуто на Чарли Кърк“ „Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“ „Това е Гавин Нюсъм“ „Добър разговор с Ейми Полер“ „Клое в Страната на чудесата“ „Подкастът „Свързване““ „Розарията след една година“ „Непритеснен“ „Подкастът на Брайс Крофорд“

Топ 10 мемета и сленг: