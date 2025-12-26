Google разкри най-търсените теми за 2025 година

С наближаването на края на 2025 г. и настъпването на новата година, Google представи своята класация „Year in Search“. Тя поставя акцент върху събитията, личностите и моментите от попкултурата, които са предизвикали най-голям интерес в търсачката.
Чарли Кърк оглави тазгодишния списък като най-търсената тема в САЩ. Основателят на организацията Turning Point USA бе застрелян на 10 септември по време на събитие в Университета „Юта Вали“, което предизвика вълна от търсения в социалните мрежи.
В челната петица попаднаха още:
-
Хитовият анимационен филм на Netflix „KPop Demon Hunters“;
-
Станалата вайръл плюшена играчка за колекциониране Labubu;
-
Новият iPhone 17 на Apple;
-
Законът „One Big Beautiful Bill Act“, подписан през юли.
Според данните на Google, други значими пикове в потребителското търсене са били свързани с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, AI платформата DeepSeek, спирането на работата на правителството (government shutdown), Световното клубно първенство на ФИФА и въвеждането на нови мита.
Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:
- Чарли Кърк
- „KPop Demon Hunters“ (Netflix)
- Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет)
- iPhone 17
- „One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли)
- Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк)
- DeepSeek (платформа с изкуствен интелект)
- Правителствен shutdown
- Световно клубно първенство по футбол на ФИФА
- Тарифи
Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:
- „One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект")
- Затваряне на правителството
- Убийството на Чарли Кърк
- Тарифи
- Няма протести срещу „Кингс“
- Пожарите в Лос Анджелис
- Избран е нов папа
- Документи по делото на Епстийн
- Встъпване в длъжност на президента на САЩ
- Ураганът Мелиса
Топ 10 най-търсени личности:
- Зохран Мамдани
- Тайлър Робинсън
- d4vd
- Ерика Кърк
- Папа Лъв XIV
- Шедеур Сандърс
- Бони Блу
- Каролайн Ливит
- Анди Байрън
- Джими Кимел
Топ 10 филми:
- „KPop Demon Hunters“
- „Грешници“
- „Филмът за Minecraft“
- „Щастливият Гилмор 2“
- „Thunderbolts“
- „F1“
- „Джурасик свят: Прераждане“
- „Кръвни линии от Final Destination“
- „Оръжия“
- „Фантастичната четворка: Първи стъпки“
Топ 10 починали тази година:
- Чарли Кърк
- Джийн Хекман
- Ози Озбърн
- Ан Бърел
- Даян Кийтън
- Мишел Трахтенберг
- Папа Франциск
- Хълк Хоган
- Малкълм-Джамал Уорнър
- Вал Килмър
Топ 10 актьори:
- Педро Паскал
- Малачи Бартън
- Уолтън Гогинс
- Памела Андерсън
- Чарли Шийн
- Ерик Дейн
- Майки Мадисън
- Обри Плаза
- Адам Сандлър
- Джъстин Балдони
Топ 10 спортисти:
- Шедеур Сандърс
- Терънс Крофорд
- Купър Флаг
- Кам Скатебо
- Мика Парсънс
- Джаксън Дарт
- Софи Кънингам
- Шайло Сандърс
- Джейлън Картър
- Джъстин Роуз
Топ 10 музиканти:
- d4vd
- KATSEYE
- Bad Bunny
- Sombr
- Doechii
- Jonas Brothers
- Alex Warren
- Coldplay
- NBA YoungBoy
- Benson Boone
Топ 10 телевизионни сериали:
- „Ловните съпруги“
- „Белият лотос“
- „Пит“
- „Лятото, в което станах красива“
- „Играта на калмари“
- „Севърънс“
- „MobLand“
- „Adolescence“
- „Andor“
- „IT: Добре дошли в Дери“
Топ 10 подкасти:
- „Нови висоти“
- „Шоуто на Чарли Кърк“
- „Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“
- „Това е Гавин Нюсъм“
- „Добър разговор с Ейми Полер“
- „Клое в Страната на чудесата“
- „Подкастът „Свързване““
- „Розарията след една година“
- „Непритеснен“
- „Подкастът на Брайс Крофорд“
Топ 10 мемета и сленг:
- 6-7
- Сигма
- 41
- Скибиди
- Охайо
- Риз
- Добро момче
- Тоалетна Скибиди
- Аура
- Чат