Google разкри най-търсените теми за 2025 година

Днес, 17:02
Чарли Кърк
Чарли Кърк

С наближаването на края на 2025 г. и настъпването на новата година, Google представи своята класация „Year in Search“. Тя поставя акцент върху събитията, личностите и моментите от попкултурата, които са предизвикали най-голям интерес в търсачката.

Чарли Кърк оглави тазгодишния списък като най-търсената тема в САЩ. Основателят на организацията Turning Point USA бе застрелян на 10 септември по време на събитие в Университета „Юта Вали“, което предизвика вълна от търсения в социалните мрежи.

В челната петица попаднаха още:

  • Хитовият анимационен филм на Netflix „KPop Demon Hunters“;

  • Станалата вайръл плюшена играчка за колекциониране Labubu;

  • Новият iPhone 17 на Apple;

  • Законът „One Big Beautiful Bill Act“, подписан през юли.

Според данните на Google, други значими пикове в потребителското търсене са били свързани с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, AI платформата DeepSeek, спирането на работата на правителството (government shutdown), Световното клубно първенство на ФИФА и въвеждането на нови мита. 

Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:

  1. Чарли Кърк
  2. „KPop Demon Hunters“ (Netflix)
  3. Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет)
  4. iPhone 17
  5. „One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли)
  6. Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк)
  7. DeepSeek (платформа с изкуствен интелект)
  8. Правителствен shutdown
  9. Световно клубно първенство по футбол на ФИФА
  10. Тарифи

Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:

  1. „One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект")
  2. Затваряне на правителството
  3. Убийството на Чарли Кърк
  4. Тарифи
  5. Няма протести срещу „Кингс“
  6. Пожарите в Лос Анджелис
  7. Избран е нов папа
  8. Документи по делото на Епстийн
  9. Встъпване в длъжност на президента на САЩ
  10. Ураганът Мелиса

Топ 10 най-търсени личности:

  1. Зохран Мамдани
  2. Тайлър Робинсън
  3. d4vd
  4. Ерика Кърк
  5. Папа Лъв XIV
  6. Шедеур Сандърс
  7. Бони Блу
  8. Каролайн Ливит
  9. Анди Байрън
  10. Джими Кимел

Топ 10 филми:

  1. „KPop Demon Hunters“
  2. „Грешници“
  3. „Филмът за Minecraft“
  4. „Щастливият Гилмор 2“
  5. „Thunderbolts“
  6. „F1“
  7. „Джурасик свят: Прераждане“
  8. „Кръвни линии от Final Destination“
  9. „Оръжия“
  10. „Фантастичната четворка: Първи стъпки“

Топ 10 починали тази година:

  1. Чарли Кърк
  2. Джийн Хекман
  3. Ози Озбърн
  4. Ан Бърел
  5. Даян Кийтън
  6. Мишел Трахтенберг
  7. Папа Франциск
  8. Хълк Хоган
  9. Малкълм-Джамал Уорнър
  10. Вал Килмър

Топ 10 актьори:

  1. Педро Паскал
  2. Малачи Бартън
  3. Уолтън Гогинс
  4. Памела Андерсън
  5. Чарли Шийн
  6. Ерик Дейн
  7. Майки Мадисън
  8. Обри Плаза
  9. Адам Сандлър
  10. Джъстин Балдони

Топ 10 спортисти:

  1. Шедеур Сандърс
  2. Терънс Крофорд
  3. Купър Флаг
  4. Кам Скатебо
  5. Мика Парсънс
  6. Джаксън Дарт
  7. Софи Кънингам
  8. Шайло Сандърс
  9. Джейлън Картър
  10. Джъстин Роуз

Топ 10 музиканти:

  1. d4vd
  2. KATSEYE
  3. Bad Bunny
  4. Sombr
  5. Doechii
  6. Jonas Brothers
  7. Alex Warren
  8. Coldplay
  9. NBA YoungBoy
  10. Benson Boone

Топ 10 телевизионни сериали:

  1. „Ловните съпруги“
  2. „Белият лотос“
  3. „Пит“
  4. „Лятото, в което станах красива“
  5. „Играта на калмари“
  6. „Севърънс“
  7. „MobLand“
  8. „Adolescence“
  9. „Andor“
  10. „IT: Добре дошли в Дери“

Топ 10 подкасти:

  1. „Нови висоти“
  2. „Шоуто на Чарли Кърк“
  3. „Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“
  4. „Това е Гавин Нюсъм“
  5. „Добър разговор с Ейми Полер“
  6. „Клое в Страната на чудесата“
  7. „Подкастът „Свързване““
  8. „Розарията след една година“
  9. „Непритеснен“
  10. „Подкастът на Брайс Крофорд“

Топ 10 мемета и сленг:

  1. 6-7
  2. Сигма
  3. 41
  4. Скибиди
  5. Охайо
  6. Риз
  7. Добро момче
  8. Тоалетна Скибиди
  9. Аура
  10. Чат
