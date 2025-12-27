Медия без
Gmail с революционна промяна

Днес, 09:49
Pixabay

Google започна постепенно да въвежда функция, която ще ви позволи да промените адреса на Gmail пощата си без загуба на акаунт и данни

Преди това потребителите с адреси gmail трябваше да създадат нов акаунт, но сега ще бъде възможно да се промени самото потребителско име. Старата поща няма да изчезне - тя ще се превърне в псевдоним, а писмата ще идват както на Новия, така и на предишния адрес. Всички данни за акаунта (поща, файлове, снимки и достъп до услуги Google) ще бъдат запазени.

Има ограничения: можете да промените адреса не повече от три пъти, след промяна в рамките на 12 месеца не можете да изтриете нов адрес или да създадете акаунт със същото име. Старата поща ще остане ваша собственост и няма да бъде достъпна за други.

Досега описанието на функцията се появи само на помощните страници на Google на хинди, но се очаква след официалното й пускане да стане достъпно и в други страни, включително България.

