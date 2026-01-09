Google вкарва още повече ИИ в Gmail-пощата

Технологичният гигант Google внедрява допълнителен изкуствен интелект в електронната си поща Gmail в опит да я превърне в личен асистент. Нововъведенията имат за цел да подобрят писането на имейли, да обобщават информацията, намираща се в акаунта и да предлага ежедневни списъци със задачи.

Първоначално новите опции с ИИ ще бъдат достъпни само на английски език и в САЩ, но постепенно ще се разширят и с други езици и държави.

Най-достъпният нов инструмент ще бъде опцията „Помогни ми да пиша“ (Help Me Write). Тя ще се учи от стила на потребителя и ще предлага персонализирани подобрения на имейли в реално време. Абонатите на платените услуги Pro и Ultra пък ще получат и разширено търсене в Gmail, позволяващо разговорни въпроси.

Освен това „Гугъл“ започва и тестове на функцията AI Inbox, която автоматично ще преглежда входящата поща и ще предлага списъци със задачи и теми за внимание.

Всички нововъведения са базирани на най-новия модел с изкуствен интелект Gemini 3, който вече е интегриран в Google търсачата.

В отговор на притесненията, че добавянето на повече ИИ крие рискове от грешки, подвеждаща информация и проблеми с поверителността, Google уверява, че данните, събирани от Gmail, няма да се използват за обучение на Gemimi. Освен това базираната в Калифорния компания твърди, че е изградила и „инженерна бариера за поверителност“, за да обедини цялата информация във входящите кутии и да гарантира сигурността на данните срещу неправомерен достъп.