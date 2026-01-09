Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Google вкарва още повече ИИ в Gmail-пощата

Компанията уверява, че изкуственият интелект няма да източва лични данни на потребителите

Днес, 10:30
Pixabay

Технологичният гигант Google внедрява допълнителен изкуствен интелект в електронната си поща Gmail в опит да я превърне в личен асистент. Нововъведенията имат за цел да подобрят писането на имейли, да обобщават информацията, намираща се в акаунта и да предлага ежедневни списъци със задачи.

Първоначално новите опции с ИИ ще бъдат достъпни само на английски език и в САЩ, но постепенно ще се разширят и с други езици и държави.

Най-достъпният нов инструмент ще бъде опцията „Помогни ми да пиша“ (Help Me Write). Тя ще се учи от стила на потребителя и ще предлага персонализирани подобрения на имейли в реално време. Абонатите на платените услуги Pro и Ultra пък ще получат и разширено търсене в Gmail, позволяващо разговорни въпроси.

Освен това „Гугъл“ започва и тестове на функцията AI Inbox, която автоматично ще преглежда входящата поща и ще предлага списъци със задачи и теми за внимание.

Всички нововъведения са базирани на най-новия модел с изкуствен интелект Gemini 3, който вече е интегриран в Google търсачата.

В отговор на притесненията, че добавянето на повече ИИ крие рискове от грешки, подвеждаща информация и проблеми с поверителността, Google уверява, че данните, събирани от Gmail, няма да се използват за обучение на Gemimi. Освен това базираната в Калифорния компания твърди, че е изградила и „инженерна бариера за поверителност“, за да обедини цялата информация във входящите кутии и да гарантира сигурността на данните срещу неправомерен достъп.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Google, gmail

Още новини по темата

Gmail с революционна промяна
27 Дек. 2025

Google разкри най-търсените теми за 2025 година
26 Дек. 2025

"Гугъл" инвестира 6,8 млрд. долара във Великобритания

16 Септ. 2025

Съдът оставя Chrome на Google
03 Септ. 2025

Американският AI стартъп Perplexity предлага 34,5 млрд.долара за Chrome
13 Авг. 2025

Google бе осъден за над $ 314 млн. за злоупотреба с данни
02 Юли 2025

Американските власти поискаха Google да продаде Chrome
22 Апр. 2025

Австралия наложи данък "новини" на Meta и Google
16 Дек. 2024

Правителството на САЩ съди Google заради Chrome
21 Ноем. 2024

Чатботът Gemini помоли потребител "просто да умре"
15 Ноем. 2024

Google може да бъде разделен на малки фирми

09 Окт. 2024

Gmаіl затяга правилата за сигурност
01 Окт. 2024

Съдът на ЕС наложи на Google рекордна глоба от 2,4 млрд. евро
10 Септ. 2024

Социалните мрежи наистина подслушват телефоните за реклама

04 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?