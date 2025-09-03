Съдът оставя Chrome на Google

Американски съдия отхвърли искането на правителството Google да продаде уеб браузъра Chrome като част от голямо антитръстово дело, като наложи сериозни мерки за възстановяване на конкуренцията в онлайн търсенето, предаде АФП.

През август м.г. съдия Амит Мехта установи, че Google незаконно е поддържал монопол чрез ексклузивни дистрибуционни договори на стойност милиарди долари годишно. Настоящото решение е едно от най-значимите срещу корпоративни монополи през последните две десетилетия и може да промени бъдещето на технологичния гигант.

Правителството настояваше за продажба на браузъра Chrome, като твърди, че е ключов вход към интернет и улеснява една трета от всички търсения в Google. Съдия Мехта обаче предупреди, че такава стъпка ''би била изключително сложна и рискова'' и че искането на правителството е било прекомерно.

Делото се фокусира върху скъпите дистрибуционни договори на Google с Apple, Samsung и още производители на смартфони, които превръщат търсачката по подразбиране на iPhone и други устройства в Google. Компанията плаща на Apple десетки милиарди долари годишно за този приоритетен достъп.

Според Мехта че пълната забрана на тези договори би засегнала сериозно други бизнеси и потребителите. Google трябва да предоставя на квалифицирани конкуренти данни за индекса на търсене и взаимодействия на потребителите, които да подобрят техните услуги, както и да предлага синдикация на резултати до пет години.

Решението отчита възхода на ИИ чатботове като ChatGPT, като налага ограничения, за да се предотврати доминация на Google в ИИ сектора чрез ексклузивни сделки, както се случи при традиционното търсене.

Технически комитет ще следи изпълнението на мерките, които влизат в сила 60 дни след окончателното съдебно решение. Страните имат срок до 10 септември да внесат ревизиран окончателен съдебен акт, съобразен с решението.