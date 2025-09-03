Медия без
Съдът оставя Chrome на Google

Но налага ограничения на онлайн търсенето

Днес, 13:06
Pixabay

Американски съдия отхвърли искането на правителството Google да продаде уеб браузъра Chrome като част от голямо антитръстово дело, като наложи сериозни мерки за възстановяване на конкуренцията в онлайн търсенето, предаде АФП.

През август м.г. съдия Амит Мехта установи, че Google незаконно е поддържал монопол чрез ексклузивни дистрибуционни договори на стойност милиарди долари годишно. Настоящото решение е едно от най-значимите срещу корпоративни монополи през последните две десетилетия и може да промени бъдещето на технологичния гигант.

Правителството настояваше за продажба на браузъра Chrome, като твърди, че е ключов вход към интернет и улеснява една трета от всички търсения в Google. Съдия Мехта обаче предупреди, че такава стъпка ''би била изключително сложна и рискова'' и че искането на правителството е било прекомерно.

Делото се фокусира върху скъпите дистрибуционни договори на Google с Apple, Samsung и още производители на смартфони, които превръщат търсачката по подразбиране на iPhone и други устройства в Google. Компанията плаща на Apple десетки милиарди долари годишно за този приоритетен достъп.

Според Мехта че пълната забрана на тези договори би засегнала сериозно други бизнеси и потребителите. Google трябва да предоставя на квалифицирани конкуренти данни за индекса на търсене и взаимодействия на потребителите, които да подобрят техните услуги, както и да предлага синдикация на резултати до пет години.

Решението отчита възхода на ИИ чатботове като ChatGPT, като налага ограничения, за да се предотврати доминация на Google в ИИ сектора чрез ексклузивни сделки, както се случи при традиционното търсене.

Технически комитет ще следи изпълнението на мерките, които влизат в сила 60 дни след окончателното съдебно решение. Страните имат срок до 10 септември да внесат ревизиран окончателен съдебен акт, съобразен с решението.

