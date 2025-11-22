Познат у нас гръцки професор е арестуван за трафик на антики

Атанасиос Сидерис е арестуваният заради трафик на антики учен в Гърция, съобщи "24 часа". Проф. Атанасиос Христос Сидерис е известен у нас - от март 2018 г. до септември 2022 г. той беше в управителния съвет на Фондация "Тракия" на бизнесмена Васил Божков. Сидерис е бил куратор на изложбите му и е автор на последния каталог със съкровищата на фондацията от античността. През 2020 г. разследващите у нас иззеха колекцията на Божков по едно от делата срещу него.

Сидерис е дългогодишен ръководител на отдел „История и култура" във Фондацията за елинистични изследвания в Атина. Освен в управлението на Фондация "Тракия" е участвал в няколко съвместни археологически проучвания, включително при Горно Белево, където са открити останки от неолита и ранната желязна епоха. У нас е изнасял лекции в БАН и е работил заедно с едни от най-изявените археолози и историци.

На брифинга на прокуратурата и ГДБОП в четвъртък стана ясно, че учени и археолози от Гърция са задържани и обвинени. Имало данни и за такива в България, които са били част от схемата.

Операцията на Софийската градска прокуратура, ГДБОП и националното следствие срещу бандата за трафик на антики беше отразена от "Вашингтон пост", "Индипендънт", "Евронюз", "Ройтерс" и дори медиите в Китай. Разследването се координира от "Европол" и "Евроджъст". Службите в няколко държави и през уикенда намират сейфове и тайници с антики, подготвени за легализация, трафик и продажба на колекционери по света.

Освен в България, досъдебни производства има в няколко други държави.