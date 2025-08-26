ГДБОП удари магазини с тонове фалшиви маркови маратонки, чанти, дрехи

Само за два дни и само по Южното Черноморие ГДБОП е установила и иззела тонове фалшиви маркови маратонки, очила, чанти, дрехи, похвали се МВР.

Специализираната операция в защита на интелектуалната собственост е проведена на територията на курортни комплекси. Иззетото са имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки, обозначени с логата на световни марки, разказват от вътрешното министерство.

В хода на акцията е извършено претърсване на пет търговски обекта и складово помещение. Всички те са управлявани от група физически лица, за които има данни, че са свързани помежду си.



Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас. В рамките на разследването са разпитани свидетели и предстои извършването на експертизи на иззетата стока.

Полицейската операция е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност (EMPACT).

Масово затваряне на магазини смая летовниците в Златни пясъци Масираната контролна кампания на държавата по курортите на Черноморието ни се превърна във фарс "тука има - тука нема" на Златни пясъци.

Само преди седмици бяха арестувани две семейства - китайско и българско, за които бе обявено, че са в центъра на организираната престъпна група за търговия с очила от световни марки в страната. Близо 6000 фалшиви слънчеви очила на стойност 2,4 млн. лева, продавани предимно по морето, бяха иззети пак при операция на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Пазарджик, София и Бургас.

Установено бе, че артикулите са внос от Китай на ниска стойност, без отличителни лога и знаци, но с дизайн, който изцяло съвпада с този на най-известните модели на световните марки. След пребрандирането им в печатница в България, те били предлагани на едро в търговската мрежа на територията на страната на цени, близки до тези на оригиналите. Имитациите са се търгували предимно по Черноморието, в района на област Бургас и курортните комплекси с преобладаващо присъствие на чуждестранни туристи. Открити са реплики, включително в оптики и магазини за диоптрични очила. Очилата не отговарят на никакви стандарти за безопасност и дори могат да бъдат опасни за здравето, предупредиха тогава от прокуратурата и ГДБОП.