Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГДБОП удари магазини с тонове фалшиви маркови маратонки, чанти, дрехи

Операцията е била по курортите по Южното Черноморие

Днес, 18:23
Служител на ГДБОП пред рафт с маратонки на известни фирми
МВР
Служител на ГДБОП пред рафт с маратонки на известни фирми

Само за два дни и само по Южното Черноморие ГДБОП е установила и иззела тонове фалшиви маркови маратонки, очила, чанти, дрехи, похвали се МВР.

Специализираната операция в защита на интелектуалната собственост е проведена на територията на курортни комплекси. Иззетото са имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки, обозначени с логата на световни марки, разказват от вътрешното министерство.
В хода на акцията е извършено претърсване  на пет търговски обекта и складово помещение. Всички те са управлявани от група физически лица, за които има данни, че са свързани помежду си.

Тонове артикули, обозначени със знаците на запазени търговски марки, са иззети от ГДБОП
Специализираните действия са предприети на територията на курортни комплекси по Южното Черноморие на 23 и 24 август- Иззети са тонове имитиращи текстилни изд...
YouTube


Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас. В рамките на разследването са разпитани свидетели и предстои извършването на експертизи на иззетата стока.
Полицейската операция е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност (EMPACT).

Масово затваряне на магазини смая летовниците в Златни пясъци
Масираната контролна кампания на държавата по курортите на Черноморието ни се превърна във фарс "тука има - тука нема" на Златни пясъци.
СЕГА
15 Юли 2025

Само преди седмици бяха арестувани две семейства - китайско и българско, за които бе обявено, че са в центъра на организираната престъпна група за търговия с очила от световни марки в страната. Близо 6000 фалшиви слънчеви очила на стойност 2,4 млн. лева, продавани предимно по морето, бяха иззети пак при операция на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Пазарджик, София и Бургас. 

 Установено бе, че артикулите са внос от Китай на ниска стойност, без отличителни лога и знаци, но с дизайн, който изцяло съвпада с този на най-известните модели на световните марки. След пребрандирането им в печатница в България, те били предлагани на едро в търговската мрежа на територията на страната на цени, близки до тези на оригиналите. Имитациите са се търгували предимно по Черноморието, в района на област Бургас и курортните комплекси с преобладаващо присъствие на чуждестранни туристи. Открити са реплики, включително в оптики и магазини за диоптрични очила. Очилата не отговарят на никакви стандарти за безопасност и дори могат да бъдат опасни за здравето, предупредиха тогава от прокуратурата и ГДБОП.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГДБОП, фалшиви стоки

Още новини по темата

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции
21 Авг. 2025

Прокуратурата протестира пускането на петимата от "Хелс Ейнджълс"
11 Авг. 2025

Арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са действали от 2014 г.
08 Авг. 2025

ГДБОП предупреждава, че от нейно име масово се мами за банкови сметки
22 Юли 2025

Бивши шефове в ГДБОП са оправдани за схема с подкупи от наркобосове
13 Юли 2025

Хванаха смъртоносни количества фентанил в Търговище и Монтана
07 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС са претърсили дома на депутат от групата на Доган
03 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС атакуват схема за незаконно получаване на българско гражданство
02 Юли 2025

Украинци с българско гражданство са в схема за измами за милиони
01 Юли 2025

Тихата война за службите клати бурно държавата
30 Юни 2025

От складове и оптики са иззети хиляди фалшиви луксозни очила
26 Юни 2025

ГДБОП арестува двама лекари и санитар
24 Юни 2025

Онлайн игра учи децата да продават и употребяват кокаин
17 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар