Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГДБОП арестува лекар-педиатър заради детска порнография

За 2026 г. са проведени 13 операции срещу сексуални насилници и виртуално блудство и са арестувани 12 души

Днес, 19:20
Кадър от операцията на ГДБОП
МВР
Кадър от операцията на ГДБОП

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са арестували лекар педиатър в акция срещу детска порнография и заради притежание на файловете с насилие на малолетни. Това става ясно от официално съобщение на МВР, с което антимафиотската служба се хвали с успешни операции срещу сексуални насилници и срещу виртуално блудство. Откритите в лекаря файловете са разпространявани чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение през личния му акаунт до ограничен брой потребители, твърдят от ГДБОП.

Оттам съобщават, че сега е арестуван друг 32-годишен мъж след разследване на престъпления срещу деца в интернет и последвала специализирана полицейска операция. Образуваното досъдебно производство е под надзора на Софийската районна прокуратура.

При проверките е установено, че задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо 2 години е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност.

В иззетия му мобилен телефон са установени над 6000 снимки и над 300 видеоклипа с малолетни момичета и момчета. Повдигнати са му обвинения за съхранение и разпространение на порнографски материали с деца.

От началото на годината до момента служителите от сектор „Престъпления срещу деца в интернет“ на кибердирекцията на ГДБОП са провели 13 полицейски операции срещу установени сексуални насилници и виртуално блудство. Арестувани са 12 души. Иззети са мобилни устройства и са свалени близо 3000 материала, представляващи детска експлоатация - снимки, видео, файлове.

Сред задържаните освен лекаря-педиатър има и чужд гражданин, пребиваващ постоянно на територията на страната. Той, както и останалите, са предимно членове на частни групи в мобилни приложения, където приемът се осъществява с препоръка, както и чрез специални кодове за достъп за разпознаване и за заявяване на конкретните им интереси.

Първата операция през тази година е проведена на 12 януари, когато е задържан мъж, в електронните устройства на който са установени стотици материали с непълнолетни.

През 2025 г. са проведени 44 спецоперации срещу лица и групи, извършващи престъпления срещу деца в интернет. Образувани 45 досъдебни производства срещу извършители на престъпленията. Свалени са близо 80 000 файла, представляващи детска сексуална експлоатация.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГДБОП, детска порнография, киберпрестъпност

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа