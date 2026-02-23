Над 300 души са задържани при операция срещу киберпрестъпността в Турция

Повече от 300 души са задържани при мащабна операция на турската полиция, проведена през последните пет дни в 28 от 81-те окръга на Турция, сред които Истанбул, Измир, Анкара, Бурса и Диарбекир, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на прессъобщение на турското министерство на вътрешните работи, предава БТА.

От съобщението става ясно, че в рамките на операцията, която е насочена срещу онлайн измамите, насилието в интернет пространството и незаконните залагания, са заловени общо 324 заподозрени, като до момента 181 от тях са оставени за постоянно в ареста, а на 81 други са наложени различни мерки съдебен контрол. Процедурите срещу останалите задържани продължават.

В рамките на операцията полицията също така е иззела активи, за които се смята, че са придобити чрез престъпна дейност, включително три компании, футболен клуб, 11 превозни средства, седем апартамента и друго имущество, с обща стойност от приблизително 210 милиона турски лири (4,05 милиона евро), става ясно още от съобщението.