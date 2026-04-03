Арестуваха пловдивски спецполицай за детска порнография

Операцията е на Вътрешна сигурност на МВР

03 Апр. 2026
Илияна Кирилова

Служител на сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР - Пловдив е бил задържан при акция на дирекция "Вътрешна сигурност", проведена снощи, съобщи местният сайт TrafficNews.

Арестуваният е с инициали Б. Т. и към момента се намира в ареста на Второ районно управление в града.

По първоначална информация срещу него се води разследване за разпространение на детска порнография. Действията по случая са под надзора на прокуратурата.

Файловете са били засечени при проверка на ГДБОП в облачна услуга.

По първоначална информация срещу него се води разследване за разпространение на детска порнография. Действията по случая са под надзора на прокуратурата.

Файловете са били засечени при проверка на ГДБОП в облачна услуга.

Б. Т. е служител на системата на МВР от няколко години. Бил е назначен в "Териториална полиция" в Първо РУ, но без задължителния престой, веднага след назначаването е прехвърлен в "Специални тактически действия", пише още пловдивският сайт.

Към този момент няма официална информация от МВР относно случая.

 

Още новини по темата

След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути
16 Март 2026

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
12 Март 2026

Бомбени заплахи бяха отправени във Варна и Пловдив

02 Март 2026

Полицайка е арестувана с 2 кг кокаин на "Капитан Андреево"
11 Февр. 2026

Откриха тяло на мъж до пловдивски мол
26 Дек. 2025

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

ПП-ДБ поиска оставката и на кмета на Пловдив
11 Дек. 2025

Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив
19 Ноем. 2025

Квартали на Пловдив и Казанлък осъмнаха под вода
10 Ноем. 2025

Гигантски жилищен комплекс упорито си проправя път в Пловдив
02 Ноем. 2025

Eвропейската прокуратура разследва община Пловдив
20 Окт. 2025

Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив
01 Окт. 2025

Ремонти за чудо и приказ смайват в Пловдив

27 Септ. 2025

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

