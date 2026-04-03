Арестуваха пловдивски спецполицай за детска порнография

Служител на сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР - Пловдив е бил задържан при акция на дирекция "Вътрешна сигурност", проведена снощи, съобщи местният сайт TrafficNews.

Арестуваният е с инициали Б. Т. и към момента се намира в ареста на Второ районно управление в града.

По първоначална информация срещу него се води разследване за разпространение на детска порнография. Действията по случая са под надзора на прокуратурата.

Файловете са били засечени при проверка на ГДБОП в облачна услуга.

Б. Т. е служител на системата на МВР от няколко години. Бил е назначен в "Териториална полиция" в Първо РУ, но без задължителния престой, веднага след назначаването е прехвърлен в "Специални тактически действия", пише още пловдивският сайт.

Към този момент няма официална информация от МВР относно случая.