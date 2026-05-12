Кашата с пловдивската автогара "Север" се сгъстява

Последните два дни донесоха новини около пловдивската автогара "Север". Но кашата около нейното бъдеще не секва. Засега са ѝ гарантирани два месеца живот.

Ситуацията във вторник:

Любопитно решение срещу пловдивската криза с автогарите предлага кметът Костадин Димитров (ГЕРБ) - да бъдат платени на ползвателя на автогара "Север" малко над 30 000 евро (с ДДС) за 2 месеца, за да не я затваря. Това и още едно предложение по темата ще се гледат на извънредна сесия на общинския съвет в четвъртък. Парите са компенсация за намалените приходи на автогарата вследствие на решения на местната власт, ограничаващо трафика ѝ. Отдавна бе обявено, че "Север" ще затвори през май и ще се застрои, но пък управленски хаос и специфики на собствеността на пловдивските автогари направиха така, че да е незаменима в близко бъдеще. Според проектопредложението договорът може да се продължи след 2-та месеца, тоест с вноски по 15 300 евро (с ДДС) след май и юни.

Нужната компенсация ще се обосновава с разходни документи в рамките на тези цифри. От проектопредложението става ясно, че и други общини може да се включат с плащания, тъй като автогарата обслужва и тях.

Не се уточнява обаче коя е точно фирмата ползвател на автогарата. Би трябвало да е "Хеброс бус", чийто представител Веселин Дошков бе на среща при Димитров преди десетина дни. Кой как притежава и упражнява собствеността на пловдивските автогари е леко сложен въпрос. Те са три - дълги години "Север", "Юг" и "Родопи" бяха собственост на Дошков, но преди няколко месеца стана ясно придобиване на "Родопи" и части от "Север" от фирми на Петко Ангелов, който пък е важен играч във вътрешния градски транспорт. Други части от "Север" са притежание на други собственици. Нещата очевидно са още повече обвързани, след като Дошков държи "Юг". В края на април, тъкмо когато съветниците се чудеха как да решат въпроса с планираното затваряне на "Север", и решиха автобусите за София и Асеновград да спират на централната жп гара, Дошков обяви, че ще превърне "Юг" в паркинг. След това дойде срещата при кмета, където стана ясно, че от общината се очакват компенсации; също и, че не е добра идея доходоносните автобуси да спират на жп гарата.

На извънредното заседание на съвета в четвъртък ще се гледа наново и въпросното решение за автобусите за София и Асеновград. Очакват се люти страсти. Групата на ПП-ДБ, например, обяви, че двата месеца само временно решават нещата, а са пропуснати цели шест за реакция; по-важно - според коалицията публично финансиране към частен оператор е незаконно, а и ще се създаде прецедент, след който всеки собственик би изнудвал общината.

Развитието в сряда:

В общината бе внесено писмо от „Хеброс бус“ АД, с което дружеството оттегля искането си за финансово подпомагане за дейността на „Север“. Дружеството заявява в документа, че запазва двумесечния срок за функционирането на автогарата. Изразява се готовност за конструктивен диалог, очакват се предложения за бъдещото развитие. Изпълнителният директор на фирмата Юлия Москова (дъщеря на Дошков) заяви пред БНР, че приходите са малки, а разходите по поддръжка - големи, като само охраната на "Север" струва 5000 евро на месец.

Така или иначе сесията на общинския съвет в четвъртък ще се състои, което ще донесе нови страсти по темата. Както и да се погледне, нищо след втория месец не е ясно.