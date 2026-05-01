5 дни след първата, в Пловдив затварят и втора автогара

Шокиращи неща се случват с автогарите в Пловдив. След като отдавна бе обявено затваряне на 1 май на автогара "Север", вчера бе съобщено и за закриване на "Юг" от 5 май. Изглежда ще функционира само "Родопи". Объркването е голямо, тъй като успоредно гражданите бяха известени, че след спирането на "Север", именно „Юг“ почва да обслужва автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чардак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани. Енигма е как ще бъде решен проблемът.

Поне до 5 май, за "Родопи" остават отпадналите от "Север" автобуси от и аз Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зелениково, Златосел, Чалъкови, Ръжево, Ръжево Конаре, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цалапица и Царацово. След 5 май вероятно тази автогара ще трябва да поеме абсолютно всички рейсове.

И трите автогари са частни, на местни превозвачи. За "Север" от месеци се знае, че плановете са да бъде превърната в нещо по-рентабилно за собственика. Успоредно се засилиха намеренията на община Пловдив да намери терен за своя автогара. На този фон внезапно дойде новината и за "Юг" - ще се ползва като платен паркинг.

Пред сайта Plovdiv24.bg собственикът на "Юг" Веселин Дошков обясни, че е недоволен от скорошно решение на общинския съвет автобусите от София и Асеновград да спират пред централна жп гара. А и от законови промени, позволяващи междуселищните автобуси да спират на която спирка искат. Оплака се и от други решения на общината, поради които трупа загуби. Така даде да се разбере, че е силно намалял интересът му да стопанисва "Юг" като автогара.