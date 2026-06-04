Лекарската ОПГ от Пловдив била от семеен тип

Две сестри - ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала НЗОК в Пловдив, съобщиха зам.-окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов и директорът на ОД на МВР Пловдив Васил Костадинов.

По закон всяко здравно осигурено лице има право на физиотерапия по 7-дневна клинична пътека. След това лекарят преценява дали лечението е дало резултат, или трябва да бъде продължено в санаториум. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформяни като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури - а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година.

Част от пациентите са плащали по 100 евро, за да получат 14-дневен болничен. "Действително за болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема – ревматоложката – установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е била практика, която е документирана", каза Пехливанов.

Сега прокуратурата смята да разшири обхвата на проверката - както по време, така и по места, към които били насочвани хората.

Наказанието, което предвижда закона за петимата участници в ОПГ, е между 3 и 15 години затвор и конфискация на имуществото, заяви Пехливанов.