Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лекарската ОПГ от Пловдив била от семеен тип

Днес, 08:16
Pexels

Две сестри - ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на  организираната престъпна група, която е източвала НЗОК в Пловдив, съобщиха зам.-окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов и директорът на ОД на МВР Пловдив Васил Костадинов.

По закон всяко здравно осигурено лице има право на физиотерапия по 7-дневна клинична пътека. След това лекарят преценява дали лечението е дало резултат, или трябва да бъде продължено в санаториум. Престъпната група действала  като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформяни като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури - а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година.

Част от пациентите са плащали по 100 евро, за да получат 14-дневен болничен. "Действително за болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема – ревматоложката – установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е била практика, която е документирана", каза Пехливанов.

Сега прокуратурата смята да разшири обхвата на проверката - както по време, така и по места, към които били насочвани хората.

Наказанието, което предвижда закона за петимата участници в ОПГ, е между 3 и 15 години затвор и конфискация на имуществото, заяви Пехливанов. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пловдив, НЗОК

Още новини по темата

ОПГ с лекари е източила НЗОК и НОИ чрез хиляди фиктивни пътеки
03 Юни 2026

Кашата с пловдивската автогара "Север" се сгъстява
13 Май 2026

5 дни след първата, в Пловдив затварят и втора автогара

01 Май 2026

Чакаш електробуси - получаваш консултант за €360 000
15 Апр. 2026

Арестуваха пловдивски спецполицай за детска порнография
03 Апр. 2026

След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути
16 Март 2026

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
12 Март 2026

Бомбени заплахи бяха отправени във Варна и Пловдив

02 Март 2026

Пациенти са били в казина, докато са се водили в болница
29 Дек. 2025

Откриха тяло на мъж до пловдивски мол
26 Дек. 2025

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

ПП-ДБ поиска оставката и на кмета на Пловдив
11 Дек. 2025

В бюджетната комисия избухна голям скандал
26 Ноем. 2025

Мигрената ще се признава за хронична болест
26 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса