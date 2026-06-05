Валят искания за смени в НЗОК

По върховете на здравната система се задава сериозно напрежение. ДБ обяви, че ще внесе предложение в парламента да бъде освободен подуправителят на здравната каса Момчил Мавров.

“Хората, които бяха символи на този корупционен модел, пак са на ключови позиции - като се започне от министерствата и стигнем до Здравната комисия в Народното събрание. Можеше поне фасадно хората да бъдат сменени. Внасяме искане парламентът да освободи подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според медийни публикации, е един от символите на корупционните практики в здравеопазването”, каза Ивайло Мирчев. “Мавров е човек на ГЕРБ и ДПС и след като те нямаха нашите гласове за избора му тогава, извадиха от пленарна зала ИТН и “Възраждане”, които уж бяха опозиция, за да падне кворумът и той да бъде избран. 5,5 млрд. евро е интересът в здравеопазването, затова цели парламентарни групи излизат от зала. Предстои да видим дали “Прогресивна България” ще влязат в гнездото на ГЕРБ и ДПС или ще посмеят наистина да се борят срещу мафията ”, коментира още депутатът. Той не изнесе сведения какви корупционни практики на Мавров визира в изказването си.

ДПС пък поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК и също обяви, че ще внесе съответните проекторешения по случая. Очевидно е, че здравната система има тежки проблеми, каза Хамид Хамид, цитиран от БТА. Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и за да заработи системата, явно трябват не политически лица, а такива вътре от системата, посочи той. Любопитно е, че ДПС гласува за избора на управителя Петко Стефановски. Колегата му Левент Апти посочи, че от ДПС искат освобождаването на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в здравната система от настоящото ръководство.

Дотук "Прогресивна България" е направила една смяна в здравната система, но ключова – върна Иванка Динева начело на агенция "Медицински надзор". Това назначение предизвика недоволство у пациентски организации, които излязоха с открити писма Динева да бъде отстранена от поста. Друго любопитно завъртане на кадровата рулетка е връщането на бившия управител Петко Салчев в надзорния съвет на касата, но вече като зам.-министър на здравеопазването.

ДБ критикува управляващите и защото не получи от тях категоричен отговор ще бъдат ли въведени търгове за медикаменти в частните болници. Парламентарната група внесе за пореден път законопроекта си с тази промяна и повдигна въпроса на блицконтрол. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев отговори, че ще се прави анализ. Това предизвика критика от ДБ, че излъчват лош сигнал срещу "собствените заявки на управляващите за смяна на корупционния модел на управление, който продължава да се възпроизвежда". Смяната на модела не се прави с анализ, контрира Мирчев, а Божидар Божанов добави, че наказателната процедура на Европейската комисия спрямо България за нарушение на европейското законодателство е в напреднала фаза и ни грози глоба.