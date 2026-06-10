Управителят и подуправителят на НЗОК подадоха оставки

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски подаде оставка. Това се случи часове, след като и "Прогресивна България" внесе в парламента проект за решение за махането му. Стефановски обяви оставката си през пресцентъра на НЗОК, като я обясни с липсата на политическа подкрепа.

"Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани", казва той.

Освен махането на Стефановски ПБ предлагат и освобождаването на подуправителя Момчил Мавров, като говорят за сериозен управленски дефицит.

За това настоява и опозицията - ДБ имат предложение за махането на Мавров, а ДПС - на цялото ръководство на касата.

Мотивът на ПБ и за двамата е, че системно нарушават задълженията си.

Няколко часа по-късно и заместникът на Стефановски подаде оставка. "Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството". Това заяви освободеният от поста подуправител на НЗОК проф. Момчил Мавров.

В мотивите на ПБ бе разказано колко важна е НЗОК и как управлението ѝ има пряко отношение съм достъпа до медицинска помощ, лекарствени продукти, медицински изделия, профилактика и лечение. Народното събрание носи отговорност не само при първоначалния избор на ръководство на НЗОК, но и при последваща оценка дали тези лица могат и следва да продължат да изпълняват възложените функции, пишат вносителите. И допълват, факт са: неясни правила при формирането на стойностите за реимбурсиране на медицински изделия; неясни правила при формирането на цената на клиничните пътеки, забавяне на плащания, включително за лечение на деца.

С друго проекторешение се предвиждаше незабавното махане на Мавров. Мотивът е същият - системно нарушаване на задълженията. Припокриват се и останалите мотиви.

"Налице е необходимост от възстановяване на ясна управленска отговорност в лицето на подуправителя на НЗОК, който следва да осигурява ефективен контрол върху разходването на публичния ресурс, предвидимост при вземането на решения, прозрачност при прилагането на политиките и достатъчно убедителна институционална реакция при възникване на обществени съмнения относно дейността на касата", пише в предложението.

И още - факт е трайното натрупване на проблеми, свързани с управлението на финансовия ресурс на НЗОК и изпълнението на основните й законови функции. Налице са сериозни затруднения при обезпечаването на разходите за медицинска помощ, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни.

Към 31 март разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение, както и за лекарствено лечение в условията на болничната медицинска помощ, възлизат на 393 841 000 евро, което представлява 29,4% от прогнозния годишен разход по бюджета на НЗОК. Спрямо същия период на м.г. е отчетено увеличение с 84,49 млн. евро.

"Изпълнителите на медицинска помощ продължават да отчитат неразплатени средства за извършени дейности, лекарствени продукти и медицински изделия. Това поставя под съмнение способността на ръководството на НЗОК да осигури ефективно финансово планиране, контрол и управление на публичния ресурс, поверен на институцията", гласят мотивите.

"Вместо проблемите да бъдат преодолявани чрез адекватни организационни, управленски и контролни механизми от ръководството, се стигна до въвеждане на нормативни ограничения, които прехвърлят последиците от тези дефицити върху лечебните заведения и пациентите", пишат от ПБ.

Според тях отсъства ефективно управление и контрол върху средствата на здравноосигурителната система. Има и проблеми, свързани с липсата на прозрачност и предвидимост. Продължава да липсва достатъчна гаранция, че публичният ресурс се разходва въз основа на реално извършена, качествена и ефективна медицинска дейност.