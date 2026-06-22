И фискалният съвет е притеснен от болничния бюджет

Главоломно растящите разходи на болниците у нас налагат спешна оптимизация при разходването на здравния бюджет. Сега здравната система се поддържа без осъществяване на реформи, а ограничаването на растежа на разходите по най-голямото перо "Болнична помощ" е най-съществената част от оптимизацията, пише в становище на Фискалния съвет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2025 г.

В становището си финансовите експерти отчитат умерено неизпълнение и в приходната, и в разходната част. През 2025 г. е премината границата от 9 млрд. лв. (конкретно 9 442 млн. лв., нарастване 13,2%) по линия на изразходваните средства от бюджета на НЗОК. Разходите са започнали да се повишават със сходен процент в сравнение с 2024 г. През последните 5 години здравните вноски представляват все по-малка част от приходите на здравната каса за сметка на държавните трансфери. Делът на здравните вноски е спаднал с 4 процентни пункта, посочват от съвета.

През 2025 г. най-големият ръст на разходите в НЗОК е в болничната помощ – увеличение с 534,5 млн. лв. или 13,7%, и при лекарствата – увеличение с 202,6 млн. лв. или 9,7%. Тревожен факт е, че болничната помощ – най-голямото перо в бюджета – продължава да расте най-бързо, има най-много преразходи от планираните и носи основната част от увеличението на всички разходи на здравната каса. „Болнична помощ“ бележи значим растеж и от БВП - 0,05 процентни пункта, след растеж от 0,10 за 2024 г. и 0,05 процентни пункта за 2023 г.