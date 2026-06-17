Бивш министър е единствен кандидат за подуправител на НЗОК

Конкурсът за подуправител на НЗОК се очертава предизвестен. Д-р Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването от кабинета на Гълъб Донев, е единствената кандидатура за подуправител на НЗОК. Той е издигнат за поста от “Прогресивна България”. Позицията е ключова в момента, тъй като управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров са в оставки и със снето политическо доверие. Другите партии не издигнаха кандидати.

Д-р Меджидиев е завършил медицина през 1994 г., а през 2010 г. завършва „Здравен мениджмънт“ в Медицинския университет. Работи в УМБАЛ „Св. Анна“, ръководител е на първото отделение по УНГ болести в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и е инициатор на националната програма „Детско здраве – Пирогов“.

Депутатите имаха 5-дневен срок за номинации за подуправители на НЗОК. Процедурата продължава с проверка на Държавна сигурност на кандидатите, преди да се обяви кой от тях е допуснат до изслушването от Здравната комисия. Накрая номинациите ще бъдат гласувани в Народното събрание.

Малко след като се разбра за номинацията на управляващите, "Демократична България" ги призова да я оттеглят. “Асен Меджидиев е бил началник на Момчил Мавров и първи го е изпратил в касата като шеф на надзора. Това е знак, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин,” коментира съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в кулоарите на парламента.