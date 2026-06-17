Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш министър е единствен кандидат за подуправител на НЗОК

ПБ издигна Асен Меджидиев за поста, а именно той изпрати Момчил Мавров в касата

17 Юни 2026Обновена
Асен Меджидиев
EПA/БГНЕС
Асен Меджидиев

Конкурсът за подуправител на НЗОК се очертава предизвестен. Д-р Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването от кабинета на Гълъб Донев, е единствената кандидатура за подуправител на НЗОК. Той е издигнат за поста от “Прогресивна България”. Позицията е ключова в момента, тъй като управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров са в оставки и със снето политическо доверие. Другите партии не издигнаха кандидати.

 Д-р Меджидиев е завършил медицина през 1994 г., а през 2010 г. завършва „Здравен мениджмънт“ в Медицинския университет. Работи в УМБАЛ „Св. Анна“, ръководител е на първото отделение по УНГ болести в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и е инициатор на националната програма „Детско здраве – Пирогов“.

Депутатите имаха 5-дневен срок за номинации за подуправители на НЗОК. Процедурата продължава с проверка на Държавна сигурност на кандидатите, преди да се обяви кой от тях е допуснат до изслушването от Здравната комисия. Накрая номинациите ще бъдат гласувани в Народното събрание.

Малко след като се разбра за номинацията на управляващите, "Демократична България" ги призова да я оттеглят. “Асен Меджидиев е бил началник на Момчил Мавров и първи го е изпратил в касата като шеф на надзора. Това е знак, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин,” коментира съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в кулоарите на парламента. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НЗОК, Здравна каса

Още новини по темата

Депутатите търсят втори подуправител на НЗОК след оставките
11 Юни 2026

Здравната каса плаща все повече легла
11 Юни 2026

Управителят и подуправителят на НЗОК подадоха оставки
10 Юни 2026

Валят искания за смени в НЗОК
05 Юни 2026

Лекарската ОПГ от Пловдив била от семеен тип
04 Юни 2026

ОПГ с лекари е източила НЗОК и НОИ чрез хиляди фиктивни пътеки
03 Юни 2026

Пациенти са били в казина, докато са се водили в болница
29 Дек. 2025

В бюджетната комисия избухна голям скандал
26 Ноем. 2025

Мигрената ще се признава за хронична болест
26 Ноем. 2025

След проверка правата на втория човек в НЗОК са върнати
04 Ноем. 2025

Управляващите създават нови постове за партийни назначения
17 Юли 2025

Пациент с генетично заболяване осъди НЗОК да му плати отказано лечение
06 Юли 2025

НЗОК пак предупреди: Не отваряйте мейли от НЗОК
24 Юни 2025

Хакери разпращат писма от името на НЗОК
11 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса