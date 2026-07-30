Правителството се проваля с цените и корупцията

Най-сериозните тревоги на българите остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Това са темите, по които има най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и обществената оценка за ефективността на предприетите от управляващите мерки. "Алфа Рисърч" изнесе днес данни от последното си представително проучване. "Ахилесовата пета на правителството са конкретните политики за решаване на ежедневните проблеми на хората", коментира социологът Боряна Димитрова пред bTV.

32% от гражданите смятат, че управлението на кабинета "Радев" е компетентно и ефективно. Но 33 на сто намират правителството за недостатъчно подготвено, а 25% са отговорили, че не се справя. 10% не могат да преценят.

По думите на Димитрова високият личен рейтинг на премиера към момента компенсира част от критиките към работата на кабинета. "След първите 100 дни хората все повече ще оценяват управлението по конкретните резултати", обясни Димитрова.

Изследването отчита известно подобрение и в общественото отношение към Народното събрание. Доверието към институцията достига около 20% – най-високото ниво от 2011 г. насам. Въпреки това отрицателните оценки продължават да преобладават. Според Димитрова парламентът остава в сянката на изпълнителната власт, а основното предизвикателство пред депутатите е да възстановят общественото доверие към законодателната институция.

При евентуални парламентарни избори управляващите запазват значителна електорална преднина. По думите на Димитрова това се дължи както на все още високия кредит на доверие към кабинета, така и на липсата на консолидирана опозиция. "Властта не е политически уязвима, но е уязвима по отношение на резултатите. Ако хората не видят реални решения на проблемите, кредитът на доверие постепенно ще започне да се изчерпва", предупреди тя.

Проучването показва, че министър-председателят Румен Радев остава лидерът с най-високо обществено доверие сред ръководителите на политическите партии. При останалите партийни водачи нивата на доверие са значително по-ниски и се движат в близки стойности, без ясно изразен втори политически център. Най-ниско доверие отчитат данните за лидера на ДПС Делян Пеевски - 3,6%. Социолозите отбелязват, че поляризация се наблюдава дори сред собствените му избиратели, което, според тях, е знак за вътрешни процеси в партията.

Според данните на "Алфа Рисърч" президентът Илияна Йотова получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента е политикът с най-висок рейтинг в страната. Димитрова уточни, че изследването е приключило ден преди Йотова официално да обяви кандидатурата си за президент, поради което резултатите отразяват оценката към нея като действащ държавен глава, а не като кандидат в предстоящата кампания. След официалното ѝ влизане в надпреварата политическата динамика ще бъде различна и подкрепата ѝ ще зависи от няколко ключови фактора, смята социологът.

Първият е взаимодействието с изпълнителната власт. Президентът и правителството вече се възприемат като част от едно политическо управление, което означава, че евентуално нарастване на критиките към кабинета може да се отрази и върху доверието към държавния глава, посочи Димитрова. Друг важен фактор е изборът на дата за президентския вот. Според Димитрова насрочването на изборите за 25 октомври вероятно цели кампанията да приключи преди зимния период, когато традиционно се засилва общественото напрежение, свързано с цените, енергийните разходи и бюджета.

Изследването е проведено в периода 17 – 23 юли 2026г. и е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

„Прогресивна България“ има най-голяма обществената подкрепа - 41.6%, докато останалите партии са разположени в сравнително тесен диапазон.

Втората позиция, но на значима дистанция, е за ГЕРБ с аналогична на изборния им резултат подкрепа от 13.1%. Лидерът Бойко Борисов е с малко по-високо доверие от партията - 16.3% и недоверие от 64.2%. Продължаваме промяната“ (6.6%) и „Демократична България“ (6.1%) получават сходна обществена подкрепа и са на трето и четвърто място.