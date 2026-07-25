Премиерът и вицепремиерите почти запълниха политическите си кабинети

Политическите кабинети на премиера Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов вече са почти запълнени. 24 души са подали декларации по реда на закона за предотвратяване на корупцията. Общият щат за политическите кабинети в МС е 34 души - 14 за кабинета на премиера и по 5 за четиримата вицепремиери. Възможно е и да има подадени декларации, които още не са качени публично.

Това показва прегледът на регистъра с декларациите, поддържан на сайта на правителството.

10 са заетите позиции в кабинета на премиера. В списъка попадат началникът на кабинета Николай Копринков, парламентарният секретар Детелина Симеонова, шефът на звеното за връзки с обществеността Кирил Атанасов. До момента са публични декларациите на петима съветници - Пламен Узунов, Жени Георгиева, с експертиза в областта на връзките с гражданското обществото, Ниа Мантовска, кадър на БНТ и близка до президентското семейство, съветникът в областта на финансите Стефан Савов, съветниците Светла Василева и Руси Иванов - за външната политика, експертът Румяна Дилова.

Вицепремиерът Пулев е с четирима обявени членове на кабинета - Диляна Дойчинова, шеф на кабинета, Десислава Трифонова, чието назначаване като екскадър на ГЕРБ предизвика бурни коментари, Зорница Желева и Александър Йорданов.

Атанас Пеканов работи с познати лица от предходни кабинети - Николай Драганов, шеф на политическия кабинет, бившия служебен министър Мария Недина, която сега е парламентарен секретар, съветниците Мирена Филипова и Ирина Драганова.

Вицепремиерът Иво Христов се довери за началник на кабинета на Перса Накова, бивш кадър на министерството на културата. В кабинета му влизат още Достена Лаверн, парламентарен секретар, чиято майка Мария Пиргова редовно защитава кабинета по телевизиите, и съветниците Турхан Апдула и Деяна Вълкова. Турхан Апдула е дългогодишен председател на “Солидарна България”, Деяна Вълкова също е от ръководството на “Солидарна България”.

Шеф на кабинета на Гълъб Донев е Нина Колева. Донев се съветва като вицепремиер с бившия соцкадър Александър Маринов.

Съветник към необявен вицепремиер в МС е и Александър Нейчев, който регистрира марката на партията в патентното ведомство.