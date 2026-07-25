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Премиерът и вицепремиерите почти запълниха политическите си кабинети

10 души са подали декларации като членове на кабинета на премиера Румен Радев

27 Юли 2026
Премиерът Румен Радев
Премиерът Румен Радев

Политическите кабинети на премиера Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов вече са почти запълнени. 24 души са подали декларации по реда на закона за предотвратяване на корупцията. Общият щат за политическите кабинети в МС е 34 души - 14 за кабинета на премиера и по 5 за четиримата вицепремиери. Възможно е и да има подадени декларации, които още не са качени публично.

Това показва прегледът на регистъра с декларациите, поддържан на сайта на правителството. 

10 са заетите позиции в кабинета на премиера. В списъка попадат началникът на кабинета Николай Копринков, парламентарният секретар Детелина Симеонова, шефът на звеното за връзки с обществеността Кирил Атанасов. До момента са публични декларациите на петима съветници - Пламен Узунов, Жени Георгиева, с експертиза в областта на връзките с гражданското обществото, Ниа Мантовска, кадър на БНТ и близка до президентското семейство, съветникът в областта на финансите Стефан Савов, съветниците Светла Василева и Руси Иванов - за външната политика, експертът Румяна Дилова. 

Вицепремиерът Пулев е с четирима обявени членове на кабинета - Диляна Дойчинова, шеф на кабинета, Десислава Трифонова, чието назначаване като екскадър на ГЕРБ предизвика бурни коментари, Зорница Желева и Александър Йорданов. 

Атанас Пеканов работи с познати лица от предходни кабинети - Николай Драганов, шеф на политическия кабинет, бившия служебен министър Мария Недина, която сега е парламентарен секретар, съветниците Мирена Филипова и Ирина Драганова. 

Вицепремиерът Иво Христов се довери за началник на кабинета на Перса Накова, бивш кадър на министерството на културата. В кабинета му влизат още Достена Лаверн, парламентарен секретар, чиято майка Мария Пиргова редовно защитава кабинета по телевизиите, и съветниците Турхан Апдула и Деяна Вълкова. Турхан Апдула е дългогодишен председател на “Солидарна България”, Деяна Вълкова също е от ръководството на “Солидарна България”. 

Шеф на кабинета на Гълъб Донев е Нина Колева. Донев се съветва като вицепремиер с бившия соцкадър Александър Маринов. 

Съветник към необявен вицепремиер в МС е и Александър Нейчев, който регистрира марката на партията в патентното ведомство. 

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