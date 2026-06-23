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И Александър Маринов намери място в кабинета "Радев"

Той е станал съветник на вицепремиера Гълъб Донев, похвалиха се от партията му "България Може"

Днес, 14:31
Александър Маринов е член на Изпълнителния съвет и регионален координатор за София на "България Може".
БГНЕС
Александър Маринов е член на Изпълнителния съвет и регионален координатор за София на "България Може".

Пореден представител на партия, с която управляващата "Прогресивна България" (ПБ) няма видимо нищо общо, влезе в правителството. Вчера бившият депутат на Ахмед Доган Левент Мемиш стана зам.-министър в икономическото министерство. А днес се разбра, че Александър Маринов – член на ръководството на партията "България Може", влиза като съветник в политическия кабинет на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Нито АПС на Доган, нито "България Може" са коалиционни партньори на ПБ и не поддържат публични отношения с управляващите. Това повдига политическия въпрос какви всъщност са връзките им, за да могат тези партии да излъчват свои представители в изпълнителната власт.

За Александър Маринов поне е известно, че има общо минало с Румен Радев от времето, когато той беше президент. Маринов беше депутат от БСП през 90-те години. Професор е по публична администрация в Софийския университет и член на редакционния съвет на медията "Банкер". В по-ново време той ръководеше в продължение на четири години т.нар. Стратегически съвет към президентството, който Радев създаде през 2019 г. Стана съветник на Гълъб Донев, когато той оглавяваше служебното правителство на Радев от 2022-23 г. Към края на 2024 г. Маринов беше един от учредителите на "България Може", като беше избран за член на нейния Изпълнителен съвет и столичен регионален координатор.

Покрай него партията беше смятана за близка до президентството. Когато Радев напусна президентския пост, имаше очаквания, че формацията ще му предостави регистрацията си за парламентарните избори през април т.г. Това не се случи, тъй като "България Може" беше разтърсена от вътрешен конфликт, който доведе до изключването на част от нейното ръководство.

Интересното е, че сега именно партията съобщи за завръщането на Маринов на работа при Донев. От "България Може" му благодарят за помощта при изграждането на формацията и му пожелават успехи в новото начинание – а това звучи като сбогуване.

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Ключови думи:

Александър Маринов, България може, правителство на Румен Радев

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