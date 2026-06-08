Кабинетът иззе пари от училища и здравни центрове

Държавата опря до безпрецедентни мерки за осигуряване на ликвидни средства - отнемане по служебен път на неизразходвани резерви в системите на образованието и здравеопазването. От дадените обяснения за решението става ясно, че финансовото министерство на практика поема на ръчно управление финансите и ще степенува разходите по приоритетност, като ще изплаща първо заплати и социални плащания. От МФ обясниха извънредната мярка с нуждата от дисциплинирано изразходване на ресурсите в условия на удължителен бюджет и допълниха, че е временна. Парите ще бъдат възстановени при приемане на редовен държавен бюджет. Още миналата седмица стана ясно, че държавата има сериозни ликвидни проблеми и се затруднява да покрива регулярни плащания.

Решението за изземване на налични неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания в системата на образованието засяга само 250 държавни училища, което е под 10% от всички в системата, обясниха от образователното министерство. Оттам добавят, че мярката има временен характер - до приемането на държавния бюджет, и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет бюджет. Това на практика означава, че разходите започват да се управляват ръчно по реда на закона за публичните финанси с приоритизирането им.

"Месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции както и досега. Тоест - няма да остане месец без финансово обезпечение. В условията на този режим няма да останат необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата ще могат да заявяват допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности към МОН. МОН ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени", уточниха от министерството. По-късно оттам добавиха, че за последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 млн. евро., а в МОН е създадена организация, така че всеки допълнителен разход на въпросните училища да се заявява и обезпечава своевременно.

Подобни разяснения са получили и в системата на здравеопазването. В изпратеното писмо до РЗИ и други здравни центрове изрично е указано разходи, които може да бъдат отложени, да останат за след приемането на държавен бюджет.

МФ: Не може да се трупат резерви при нужда от дисциплина

С позиция по темата излезе и финансовото министерство. "Към края на май част от бюджетните организации не са усвоили заявените си месечни лимити и трупат резерви. В условия на т. нар. „удължителен закон“ контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс и управлението на ликвидността са изключително важни. Поради тази причина в началото на юни наличните неусвоени лимити на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) към края на май са служебно върнати в централния бюджет", съобщават от МФ. Оттам уточняват, че превеждането на месечните лимити върви без промяна. "Всяка бюджетна организация заявява лимит с необходимия ресурс за месеца, който е разделен на две части – от 1 до 15 число и от 15 до 30 число. Лимитите за първата половина на юни са предоставени в пълния размер, в който са заявени. Месечните лимити ще продължат да се залагат според установената процедура, без това да нарушава работния ритъм и учебния процес", твърдят от МФ. Не се съобщава размерът на средствата, постъпили по линия на временната мярка, която ще се прилага до приемане на редовен бюджет.

ЛИКВИДНА КРИЗА

Миналата седмица стана ясно, че в края на май наличните свободни средства във фискалния резерв са едва 900 млн. евро. Извън тях в резерва са били налични 2.4 млрд. евро неприкосновени в Сребърния фонд, който не може да се изразходва за други цели, и 1.1 млрд. евро от ЕС, но неналични към момента.

В същото време кабинетът няма право да поема нов дълг, защото няма приет държавен бюджет. В условия на удължителен бюджет новият дълг може да покрива само размера на падажиращ такъв, но стар. Сумата по падежиращи плащания за цялата 2026 г. е 1.4 млрд. евро и вече е изконсумирана като емисии ценни книжа. Точно по тази причина правителството предлага да получи зелена светлина от НС да поеме нов дълг в размер до 3.8 млрд. евро преждевременно, преди приемане на новия закон за държавния бюджет. Кабинетът обясни, че в противен случай ще има проблем с плащането на пенсиите и заплати и социални плащания през юли месец, но затрудненията явно вече са факт.

Днес се очаква да бъдат платени пенсиите на онези, които получават плащания на карта по банков път. Останалите, които си взимат сумите по пощите, получават пенсия разсрочено до 20-о число. Месечният разход за държавния бюджет за трансфера за пенсии възлиза на близо 500 млн. евро.

Красимир Вълчев: МФ да върне средствата по сметките

Бившият просветен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ разкритикува в профила си във "Фейсбук" решението на МФ като прекомерна застраховка.

"Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за преодоляване на ликвидните проблеми, пред които е изправена държавната хазна. Разбирам мотивите на МФ (няма годишен закон за бюджета и лимит за поемане на дълг), но не смятам, че този месец ситуацията е толкова драматична, че да се стига до изземване на средствата и на училищата. Същественият ликвиден проблем ще е следващия месец, докогато трябва да бъде прието решението за осигуряване на допълнителен дълг, което МС внесе и предстои да бъде разгледано през следващите дни. Отделно, правителството трябва час по-скоро да внесе проект на държавен бюджет...

МФ в случая се презастрахова, като създава риск за нормалното изпълнение на редица училищни дейности. Създава се и неравнопоставеност между държавни и общински училища. Затова призоваваме вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев да разпореди незабавно възстановяване на средствата по бюджетите на държавните училища", написа Вълчев.