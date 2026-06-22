Бивш депутат на Доган стана зам.-министър на икономиката

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Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш, съобщиха от правителствената пресслужба.

Левент Мемиш беше депутат от „Алианс за права и свободи“ в предишното Народно събрание. След разцепването на ДПС той остана верен на почетния председател Ахмед Доган.

В 51-вото Народно събрание Мемиш оглавяваше Комисията по електронно управление и информационни технологии, като паралелно с това участваие и в работата на Комисията по културата и медиите.