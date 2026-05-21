Румен Радев назначи още един ректор в правителството

Премиерът Румен Радев продължи и днес да попълва състава на правителството си със заместник-министри. Той подписа заповеди за назначаване на общо петима, като прави впечатление, че отново в списъка има действащ ректор.

За зам.-министър на образованието и науката е назначена проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова (64 г.), ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Идва на мястото на скоропостижно напусналата поста Ася Панджерова - тя подаде оставка след само 3 дни на поста заради данни, че през 2019 г. е действала в конфликт на интереси като оценител на проекти по "Еразъм+" в институция към МОН през 2017 г. и 2018 г.

Освен Сеня Терзиева-Желязкова в правителството на Радев е и министърът на образованието проф.Георги Вълчев, който бе ректор на Софийския университет "Климент Охридски".

В министерството на правосъдието пък за зам.-министър бе назначен Станимир Христов Станев (60 г.). Той е висш полицай с чин главен комисар, беше зам.-главен секретар на МВР от 4 януари 2022 до 30 ноември 2023 г., а преди това бе и директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Назначени са и двама заместници на Иван Демерджиев в МВР. Те са Емил Ганчев Ганчев и Венцислав Янков Катинов. Ганчев бе зам.-министър на вътрешното министерство през 2021 г., когато начело бе Бойко Рашков, но беше на поста и при първото министерстване на Иван Демерджиев (2022-2023 г.). Катинов пък е бил шеф на ОДМВР-Плевен и също беше зам.-министър при Бойко Рашков.

В министерството на младежта и спорта бе обявен първи заместник на министър Енчо Керязов. Това е досегашната шефка на Инспектората в ММС Юлия Кирилова Тодорова, която бе на тази длъжност от август 2023 г.