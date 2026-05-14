Румен Радев ще работи с 14 съветници

Вицепремиерите ще имат 5-членни политически съвети

Днес, 06:04
Румен Радев

Премиерът Румен Радев ще разчита на общо 14 души в политическия си кабинет. Четиримата вицепремиери - Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов, Атанас Пеканов, ще разполагат с по 5-числени политически кабинети. 

Това става ясно от публикуваните в strategy.bg промени в правилника за дейността на Министерския съвет. Те бяха гласувани от кабинета Радев в сряда. 

Общата численост на политическите кабинет  от 34 души е без промяна спрямо тази на досегашното правителство, но разпределението вътре е различно. С 14 съветници Радев ще бъде сред премиерите с малки политически кабинети. Последно служебният премиер Андрей Гюров разполагаше с политически кабинет от 22-ма души. Той обаче имаше само двама вицепремиери - Мария Недина и Андрей Янкулов, които работиха съответно с 9 и 3-ма съветници. И тук  първоначалните планове се промениха, защото от структурата отпадна предвидената позиция за Стоил Цицелков като номинация за вицепремиер по честните избори. 

Не е ясно дали кабинетът на Радев ще предприеме други промени в структурата на администрацията на МС. Както “Сега” писа, правилникът за дейността на МС бе променен в последния момент от кабинета на Гюров, като бе закрито ключово звено за контрол към главния секретар и като цяло правомощията на главния секретар бяха намалени. В гласуваните сега от кабинета “Радев” промени в правилника тези текстове не са засегнати, тоест остават действащи редакциите от предходното правителство. 

 

