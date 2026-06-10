Министър върна уволнен кадър, за да си носи отговорността

Здравният министър Катя Ивкова даде такова самобитно обяснение за връщането на Иванка Динева в агенция "Медицински надзор", че коментарът й на пръв прочит пораждаше съмнение, че е фалшива новина. Ключовата агенция в здравната система изкара само три месеца без Динева – уволни я служебният министър през февруари, а Ивкова я върна. Връщането на Динева предизвика голям отпор сред пациентски организации, но това не промени нещата. Днес за пръв път министърът обясни действията си.

"Аз не съм човек, който не работи по процедури и няма да позволя на моя екип да не спазва правила и да не спазва закони. Според мен всеки трябва да си носи отговорност за действията и решенията, които е взимал. Вие да не мислите, че когато някой бъде уволнен, ей така, какво се случва после, не му се търси отговорност? Трябва човек да си се върне на мястото, да си поеме задълженията и да си върши работата коректно. За мен е важно наистина всеки да си понесе отговорността, ако това е отговорност да се надградят или да постигнат постижения в трансплантациите, тъй като това е едната част, а другата е да има повече прозрачност, когато се изготвят комплексни оценки от ИАМН, защото всички дължим на обществото прозрачност от нашите действия, това ще се случи", коментира министър Ивкова, цитирана от БНТ. Думите й преобръщат обичайното схващане какво представлява едно уволнение с иновативната трактовка, че колкото повече нарушения върши един служител, толкова по-категорично трябва да бъде оставен на мястото си.

"Естествено, вие знаете, че ако някой не си изпълнява задълженията, които са му били възложени, винаги има начин да бъде търсена отговорност по съответния ред. Запозната съм с обстоятелствата, поради които е била отстранена г-жа Динева, не съм видяла констатации, които да водят до закононарушения, докладвано ми е през последните 2 месеца от назначения в рамките на служебното правителство изпълнителен директор на ИАМН какво е било свършено, сега за 2 месеца няма кой знае какво да бъде направено, тепърва ще има проверки и в ИАМН. Давам й втори шанс и шанс да си носи отговорността", заключи Ивкова.

През февруари Динева беше махната след "преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията". Сред мотивите беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. Промяната, според тогавашния екип на МЗ, отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

На 1 юни Динева бе върната във връзка с "мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки". Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, са активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.