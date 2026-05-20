Бивш управител на НЗОК стана зам.-министър в МЗ

Премиерът назначи нови хора в три министерства

20 Май 2026
Петко Салчев
Петко Салчев

Поредна партида заместник-министри назначи днес премиерът Румен Радев. Новите назначения са в три министерства.

В здравеопазването екипа на министъра попълват две познати лица – бившият управител на НЗОК Петко Салчев и Ивиан Бенишев, който е дългогодишен служител в министерството. Назначението на Салчев е любопитно, защото през 2023 г. той бе махнат по много спорен начин от ръководния пост в здравната каса под натиска на Българския лекарски съюз. Основният мотив тогава беше, че Салчев е нарушил диалога със съсловната организация. Тогава в кулоарите той коментира: "Тази институция не е на лекарите, а на здравноосигурените лица и управителят трябва да защитава техните интереси. Две години и половина съм се сблъсквал със становището "Дайте да дадем пари на лекарите!". НЗОК е институция, която закупува услуга, извършена по съответния ред".

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева, която и преди е била на този пост. От 2007 г. работи по управление на програми и проекти, финансирани със средства от ЕС. В периода 2012-2016 г. е представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към ЕС. От 2018 г. досега е директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в министерството. В периода от август 2022 г. до април 2023 г. изпълнява длъжността служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Завършила е Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и Международни икономически отношения в УНСС.

Марина Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата. Тя също е заемала този пост преди – в служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. Василева завършва международни икономически отношения с профил „Международен бизнес и мениджмънт”. Музикален мениджър с дългогодишен опит като рекламист и маркетинг експерт, била е и координатор на събития, участвала е в множество професионални музикални форуми и конференции. Член е на Управителния съвет на Българската музикална асоциация и на Управителния съвет на Сдружение Брас Асоциация.

