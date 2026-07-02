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Разузнаването запълва кадровия дефицит, като вербува студенти

Остават проблемите с квалификацията, здравното и психологическото състояние на кандидатите, сподели кандидат-шефът на ДАР

Днес, 06:49
Антоан Гечев
Сега
Антоан Гечев

Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) се опитва да преодолее трайния проблем със значителния недостиг на професионални кадри като направи своята дейност по-публична и търси активно млади хора, подходящи за разузнавачи, в университетите.

Това се разбра на изслушването на единствения кандидат за председател на цивилното разузнаване Антоан Гечев, което се проведе в парламентарната комисия, наблюдаваща специалните служби. Предстои кандидатурата му да бъде внесена за одобрение в пленарната зала.

Гечев е кадър на военното разузнаване, в което достига поста на зам.-директор на службата. През 2021 г. Румен Радев, тогава президент, го назначава за председател на ДАР. Сега отново Радев, вече като министър-председател, го предлага за втори мандат начело на цивилното разузнаване.

Румен Миланов от ПБ, който оглавява парламентарната комисия, постави въпроса пред Гечев за кадровия дефицит на агенцията. Същото засегна и Атанас Атанасов от ДБ, който посочи, че недокомплектът възлиза на стряскащите 35 процента.

Гечев разказа, че след като с колегите му анализирали проблема, са решили, че коренът му е в "прекалената затвореност и скритост на агенцията, която на практика беше невидима в публичното пространство". Затова през последните 2 години се стремят да популяризират дейността си, най-вече чрез по-активни контакти с университетите, където представят професията си пред студентите и организират стажове, на които да пресяват перспективни кандидати за разузнаването. Сега кандидатите били доста повече, за което помогнало и повишаването на заплатите.

Остава проблемът с годността на новобранците. "Огромна част от младите хора идват с дипломи и големи претенции за квалификация, но даже общата им култура далеч не съответства на дипломите", каза Гечев. Трудно е положението и със здравословното състояние и психологическата устойчивост, особено важни за хора, които могат да попаднат във високорискова среда, където трябва сами да вземат решения и да действат.

На въпрос на Миланов за повишаване на ефективността на разузнаването Гечев каза, че сега добиването на информация става по-лесно, благодарение на интернет и по-лесното пътуване. Разузнавачите се обръщат към виртуалното пространство и социалните мрежи, за да търсят потенциални агенти. Друга насока на действие е да се добива информация от електронни бази данни, което обаче изисква подготвени кадри и технически възможности.

КАЗУС

Според предложението на правителството Народното събрание ще избере Гечев за втори петгодишен мандат, считано от 17 юни 2026 г., след приключването на досегашния му мандат. В момента той не ръководи агенцията, която е с временен началник, определен от кабинета – зам.-председателят Асен Тутеков.

Атанас Атанасов изтъкна, че според Закона за ДАР парламентът назначава и освобождава неговия ръководител, а решение за освобождаването на Гечев няма. Последният обясни, че в момента е буквално безработен, което се дължи на "сива зона в закона", както се изрази – има процедура при предсрочно освобождаване на председателя на ДАР, но няма такава при нормално приключване на мандата.

Правителственото предложение е внесено в парламента на 11 юни. Не се разбра защо кабинетът не се е задействал по-рано, след като е ясно кога изтича мандатът.

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Ключови думи:

ДАР, Държавна агенция Разузнаване, Антоан Гечев, Прогресивна България

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