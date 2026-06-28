Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Десислава Радева осъди жълт сайт за 25 500 лв.

28 Юни 2026
8 май 2026 г. Десислава Радева придружава съпруга си в парламента, където той положи клетва като премиер.
БГНЕС
8 май 2026 г. Десислава Радева придружава съпруга си в парламента, където той положи клетва като премиер.

Десислава Радева, съпруга на премиера и бивш президент Румен Радев, е успяла да осъди окончателно жълт сайт. Тя трябва да получи 25 500 лева с лихвите като обезщетение за неимуществени вреди, причинени от клеветнически и обидни думи и изрази, използвани в публикациите в сайта. Това видя "Сега" в деловодните регистри. Определението на върховния съд, което слага точка на спора, е от 24 юни.

Исковата молба на Радева е подадена през юни 2023 г. Тя претендира за вреди заради 23 статии на най-различни теми. Публикациите обсъждат какво ли не и я наричат по най-разнообразни начини. Сред темите са облеклото ѝ и цената му, семейните отношения с Радев, характерът ѝ, охраната ѝ, времето, в което е била в гимназията, но има и такива за здравословното ѝ състояние. 

По делото има показания на свидетели, от които съдът приема за доказано, че статиите във въпросния сайт предизвикали негативна реакция у Радева, която се затворила в себе си, не искала да присъства на обществени места, тъй като постоянно била обект на интерес за това къде ходи и с какво е облечена. Свидетелите разказват още, че Радева станала тревожна заради позвънявания от роднини и приятели, не можела да спи, не искала да се храни.

Съдилищата приемат, че 25 500 лв. са достатъчно обезщетение, като се съобрази, че става дума за съпругата на президента и има засилен интерес към поведението ѝ на публични места. Магистратите смятат, че не е установена причинна връзка между статиите и влошеното здравословно състояние на Радева - високо кръвно и постоянно главоболие. Според тях тези симптоми може да бъдат предизвикани и от всекидневието на съпругата на президента, което само по себе си е динамично и изпълнено с предизвикателства от всякакво естество.

За част от тях съдът приема, че са клеветнически, за други - че са просто отрицателна оценка за Радева, която не е унизителна, независимо че е поднесена шокиращо, провокативно или чрез преувеличаване.

В съдебните решения се подчертава, че свободата на печата и средствата за масова информация, както и правото на мнение, търсене и разпространяване на информация са защитени от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Но тези права не може да защитават засягането на доброто име на някого, като се правят неверни изявления. Припомня се също, че оценъчните съждения не се проверяват за вярност, тъй като представляват коментар, а на проверка подлежат фактическите твърдения. Но когато оценъчните съждения не са подкрепени от достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което представлява виновно противоправно поведение.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Десислава Радева, дело за обида, дело за клевета и обида

Още новини по темата

Слави Трифонов окончателно загуби делото срещу Кирил Петков за 50 000 лв.
14 Май 2026

Слави Трифонов окончателно загуби дело за клевета за 100 000 лв.
10 Апр. 2026

Кирил Петков се яви лично по делото си срещу Пеевски
19 Февр. 2026

Асен Василев загуби делото за 250 000 лв. срещу Тошко Йорданов
29 Яну. 2026

Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев
24 Ноем. 2025

Бойко Борисов е осъден да плаща за клевета
27 Юни 2025

Прокуратурата е осъдена заради обиди и донос срещу адвокат
05 Юни 2025

Делото на Кирил Петков срещу Пеевски е за 5000 лв.

02 Юни 2025

Кирил Петков заведе дело срещу Пеевски заради наркотиците
07 Апр. 2025

Слави Трифонов загуби делото срещу Кирил Петков за 50 000 лв.
18 Март 2025

Премиерката Мелони осъди журналистка за обида

19 Юли 2024

Бившият консул Пламен Георгиев загуби дело срещу Ивайло Мирчев
08 Май 2024

Слави Трифонов губи дело за клевета за 100 000 лв.
30 Апр. 2024

Джорджа Мелони даде на съд за обида Брайън Молко от Placebo

02 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса