Десислава Радева осъди жълт сайт за 25 500 лв.

Десислава Радева, съпруга на премиера и бивш президент Румен Радев, е успяла да осъди окончателно жълт сайт. Тя трябва да получи 25 500 лева с лихвите като обезщетение за неимуществени вреди, причинени от клеветнически и обидни думи и изрази, използвани в публикациите в сайта. Това видя "Сега" в деловодните регистри. Определението на върховния съд, което слага точка на спора, е от 24 юни.

Исковата молба на Радева е подадена през юни 2023 г. Тя претендира за вреди заради 23 статии на най-различни теми. Публикациите обсъждат какво ли не и я наричат по най-разнообразни начини. Сред темите са облеклото ѝ и цената му, семейните отношения с Радев, характерът ѝ, охраната ѝ, времето, в което е била в гимназията, но има и такива за здравословното ѝ състояние.

По делото има показания на свидетели, от които съдът приема за доказано, че статиите във въпросния сайт предизвикали негативна реакция у Радева, която се затворила в себе си, не искала да присъства на обществени места, тъй като постоянно била обект на интерес за това къде ходи и с какво е облечена. Свидетелите разказват още, че Радева станала тревожна заради позвънявания от роднини и приятели, не можела да спи, не искала да се храни.

Съдилищата приемат, че 25 500 лв. са достатъчно обезщетение, като се съобрази, че става дума за съпругата на президента и има засилен интерес към поведението ѝ на публични места. Магистратите смятат, че не е установена причинна връзка между статиите и влошеното здравословно състояние на Радева - високо кръвно и постоянно главоболие. Според тях тези симптоми може да бъдат предизвикани и от всекидневието на съпругата на президента, което само по себе си е динамично и изпълнено с предизвикателства от всякакво естество.

За част от тях съдът приема, че са клеветнически, за други - че са просто отрицателна оценка за Радева, която не е унизителна, независимо че е поднесена шокиращо, провокативно или чрез преувеличаване.

В съдебните решения се подчертава, че свободата на печата и средствата за масова информация, както и правото на мнение, търсене и разпространяване на информация са защитени от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Но тези права не може да защитават засягането на доброто име на някого, като се правят неверни изявления. Припомня се също, че оценъчните съждения не се проверяват за вярност, тъй като представляват коментар, а на проверка подлежат фактическите твърдения. Но когато оценъчните съждения не са подкрепени от достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което представлява виновно противоправно поведение.