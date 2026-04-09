Слави Трифонов окончателно загуби дело за клевета за 100 000 лв.

Шоуменът и лидер на ИТН Слави Трифонов окончателно губи делото за 100 000 лв., което водеше срещу лидера на МЕЧ Радостин Василев. Това видя "Сега" в електронното деловодство на Върховния касационен съд, който отказва да допусне казуса до обжалване. Така остава в сила актът на Софийския градски съд, потвърден от апелативния миналия март.

Политическата кариера на Василев изгря в ИТН, като той беше и министър на младежта и спорта. После напусна партията и се закачи към ПП-ДБ, с чиято листа влезе в парламента. В крайна сметка обаче напусна и ПП-ДБ с гръм и трясък, изнасяйки прословутия запис от партийната сбирка на ПП. В момента е лидер на МЕЧ.

Трифонов го съдеше заради негови твърдения от юни 2022 г., направени покрай разцепването на ИТН, докато Василев бе министър в оставка. Първо беше завел частичен иск - за 50 000 лв. за неимуществени вреди, причинени от изявления на Василев, които според Трифонов съдържат обиди и клеветнически изказвания.

В иска си Трифонов цитира 18 твърдения на Василев. Например, че сваля доверието си от него. "Дойде моментът, в който, за мое огромно съжаление, мафията проби в ИТН", казва Василев. И още: "...поведението на г-н Трифонов, като едноличен собственик на тази партия през последната година, доведе до това, че тази партия се самоизчегърта, а последните му действия водят до това, че се изчегъртва и държавата ...". Василев казва още, че Трифонов е излъгал и че го е хвърлил "на мафията, без да му мигне окото .... задкулисието проби при нас....".

Василев е цитиран да казва, че Трифонов няма достатъчно морал да е лидер на ИТН, че никога не се е интересувал от мнението на избирателите, нито от депутатите си, които не познава, че ИТН е бизнес проект и т.н.

Още първата инстанция прие, че двамата са "видни политически фигури", а изказванията на Василев са по повод развиващите се по това време политически процеси в държавата. Съдът припомни, че политиците са приели доброволно публична роля, която изисква от тях да подлагат на критика поведението и действията на другите политически субекти и държавни органи, като по този начин ги контролират в интерес на обществото. Това предполага да са в по-голяма степен настоятелни, настъпателни и безкомпромисни. В същото време те, от своя страна, съзнателно и неизбежно се излагат на близкото наблюдение и критика на своите политически опоненти, на журналисти и на цялото общество, което налага и самите те да проявяват по-висока степен на толерантност, да са готови да бъдат обект на оценка и критика в по-висока степен от "обикновените" хора.

Колкото до думите "мафията проби в ИТН", съдът намира, че не са пряко насочено към личността на Трифонов и не може да го уязвят лично. Освен това били казани в преносен смисъл - за образувание от група лица, която посредством непозволени действия извършва нередности или има неморално поведение, недопустимо от гледна точка на обществено приетото такова. Това е изразно средство, с което се подчертават негативни процеси, се казва в съдебните решения.

"Макар и в голямата си част посочените изрази да носят негативен смисъл и дори някои от тях да са груби и крайни, те не се използват целенасочено за накърняване на правата и доброто име на Трифонов, и са допустимо средство в политическата реторика, когато се критикува поведение на друг политик", пише в заключение съдът.

Всички съдебни състави са единодушни макар тези оценки да са със засилена черна емоционална краска, те не излизат извън допустимото политическо говорене. Това са допустими коментари, приемат магистратите. "Свободата на изразяване на мнения е приложима не само по отношение на информация или идеи, които се възприемат благоприятно или се разглеждат като безобидни или неутрални, но също така и за изявления, които се възприемат като оскърбителни, шокиращи или смущаващи от държавата или от част от обществото", припомнят се стандартите, установени от Конституцията и практиката на съда в Страсбург.

Магистратите припомнят и че "тези процеси с напускане на членове на партията и тяхното несъгласие с провежданата политика на партията, като цяло са били разтърсващи в онзи момент, но явно са имали оздравителен ефект за дейността на партията. Партията е оцеляла и има мястото си в последващите избори и управления".

Губейки делото, Трифонов е осъден да плати на Василев 3500 лв. за адвокат пред градския съд, още 3000 лв. за пред апелативната инстанция, както и 2912 евро за върховната.