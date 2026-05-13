Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Слави Трифонов окончателно загуби делото срещу Кирил Петков за 50 000 лв.

Върховният съд сложи точка на спора, който се точеше от 2022 г.

Днес, 06:28
Слави Трифонов - бивш шоумен и лидер на ИТН, които не успяха да се преборят за място в 52-рото Народно събрание.
Булфото
Слави Трифонов - бивш шоумен и лидер на ИТН, които не успяха да се преборят за място в 52-рото Народно събрание.

Лидерът на ИТН Слави Трифонов окончателно загуби делото за 50 000 лв. за клевета и обида, което водеше срещу бившия вече лидер на ПП Кирил Петков. Върховният касационен съд не допуска касационно обжалване по казуса. Така в сила остава решението на Софийския апелативен съд, който миналия март отмени изцяло решението на Софийския градски съд, което беше в полза на лидера на ИТН. 

Трифонов заведе делото, почувствал се оклеветен и обиден от изказвания на Петков, направени на 13 юни 2022 г., в които лидерът на ПП използвал думи "задкулисен", "задкулисието", "мафията", "завзетата държава", "задкулисните играчи", свързани с името му. "Мафията току-що загубили коалиционния си партньор...", казва още Петков, когато се разбира, че ИТН напуска оглавяваното от него правителство.

Апелативните съдии приеха, че в изявлението си Кирил Петков не е споделил конкретни факти, позорящи името на Трифонов, а е дал обобщен израз на възприятието си.

Колкото до термина "задкулисие", според съда той "се е наложил в публичното и медийно пространство като празна, лишена от конкретно съдържание част от политическия речник".

Съдиите сочат, че в преобладаващата си част употребените от Петков думи и изрази изобщо не се отнасят до личността на Трифонов. А тези, които се свързват с него, са допустима критика за дейността му на публична длъжност или негативна оценка. Тъй като те не съдържат клеветнически твърдения или обидни думи и изрази, не са противоправно поведение.

"Критиката, насочена към публична фигура, особено към политик, е по-широка и свободна, с оглед възприетото от тях положение в обществото. Политиците са публични фигури и тяхната дейност следва да се контролира в интерес на обществото, което предполага към тях критериите за поведение да са по-безкомпромисни. Ето защо от тях се очаква да са по-толерантни към критика, отколкото частните лица", се казваше в решението на апелативния съд.

Трифонов го атакува пред върховните магистрати, като защитата му поставя 16 въпроса, които според нея имат значение за развитие на правото. Върховният съд обаче приема, че не е налице нито една от хипотезите, които предполагат очевидна неправилност на решението на долната инстанция - значимо нарушение на основни съдопроизводствени правила или необоснованост поради грубо нарушение правилата на формалната логика.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Слави Трифонов, Кирил Петков, дело за клевета и обида

Още новини по темата

Съдът прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
28 Апр. 2026

Слави Трифонов окончателно загуби дело за клевета за 100 000 лв.
10 Апр. 2026

Прокуратурата иска разпит на Борисов и Рашков по делото срещу К. Петков
19 Март 2026

Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"
22 Февр. 2026

Кирил Петков се яви лично по делото си срещу Пеевски
19 Февр. 2026

Дилемата пред ПП-ДБ: to be с Радев, or to be с празни ръце
03 Февр. 2026

Политици от ПП изобличиха Радев в лъжа за "Боташ"
31 Яну. 2026

Бащата на Кирил Петков очаква скенер на мозъка да оневини сина му
30 Яну. 2026

Асен Василев загуби делото за 250 000 лв. срещу Тошко Йорданов
29 Яну. 2026

Полицаи свидетелстваха срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
27 Яну. 2026

Денков: И Кирил Петков няма да е в листите на ПП за изборите
26 Яну. 2026

Водещ журналист напусна тв 7/8 заради Тошко Йорданов
23 Дек. 2025

Слави Трифонов се подмазва на Gen Z
12 Дек. 2025

Ще се "джурка" нов съдия по делото срещу Петков и Божанов
10 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса