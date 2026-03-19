Прокуратурата иска разпит на Борисов и Рашков по делото срещу К. Петков

Прокуратурата ще поиска съдът да разреши разпит на Бойко Борисов и Бойко Рашков по делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

"Съдът предложи и аз възприех да направя това искане в следващото съдебно заседание, след като приключим с разпитите на всички останали свидетели", каза прокурор Ангел Кънев пред медиите и уточни, че съдът ще реши дали да уважи искането. Следващото заседание по делото е насрочено на 3 юни.

"Причината да се иска разпитът на Борисов е за това, че част от обвинението е свързано с действия по разследването спрямо него и имот, в който се е намирал при ареста му", поясни Кънев.

По отношение на Бойко Рашков прокурорът каза, че за първи път част от свидетелите сочат, че той е взимал отношение по въпросите, свързани с работата по преписката станала досъдебно производство и е бил доста конкретен какво трябва да се извърши, информира БТА. Ангел Кънев уточни, че в разследването по делото досега тези свидетели не са казвали подобни неща.

В същото време по това дело се появи името на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Ваня Георгиева, която през 2022 г. е била началник отдел “Разследване” в Националната полиция, заяви пред Софийския градски съд, че часове преди ареста в Министерския съвет, където е била повикана и тя, Петков е разказал за свой разговор с Кьовеши, разказва БНР.

Това беше поредният разпит за срещата в Министерския съвет, предшествала арестите на тримата. В показанията си днес Георгиева не си спомни точно как е била спомената Кьовеши, но съдът прочете нейните показания от 2023 г., според които Кирил Петков казал, че е говорил с европейския главен прокурор във връзка с данни за злоупотреба с евросредства.

Пред присъстващите в Министерския съвет, където са били и Асен Василев и Бойко Рашков - тогава министри на финансите и на вътрешните работи, Петков казал, че бил притеснен, че ако не се предприемат действия, могат да се укрият доказателства. От думите на Георгиева стана ясно, че Петков е обяснил, че в дома на Бойко Борисов има важни документи. Така се тръгнало към арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов.

Георгиева не си спомни дали за това е било дадено политическо нареждане . Обясни обаче, че е било казано: "ако някой го е страх - да ходи да си търси друга работа". По думите ѝ , тя обърнала внимание, че става дума за лица, които се разследват само от следователи и че трябва да бъде уведомена прокуратурата , но останала с впечатление, че не било желателно това да се прави.

Следващият свидетел - Божидар Савов, каза, че името на Лаура Кьовеши е било споменато във връзка с необходимостта от арестите на 17 март 2022 година на Бойко Борисов и Севделина Арнаудова. Савов е бил по онова време зам.-началник на отдел „Разследване“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). Той, както и неговата началничка Георгиева, са били в МС.

В сряда, в Европарламента европейският главен прокурор Лаура Кьовеши категорично отрече ръководената от нея европрокуратура да има нещо общо с ареста на лидера на ГЕРБ.

Самият Кирил Петков все още не е коментирал тези показания. На влизане в съдебната зала той избра да говори за предстоящите избори през съдебния си казус. Според него, в България има два вида хора - едните с дела в съда, а други - с дела "на трупчета" - като Бойко Борисов, а прокуратурата се ползвала като бухалка.

В същото време Софийският градски съд отказа искане на прокурор Ангел Кънев по делото срещу Кирил Петков да бъде направена експертиза на видеофайл с изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши пред Европейския парламент, като бъде преведено и установено съдържанието на казаното от нея.

Съдът прие, че искането е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, тъй като изясняването на тези обстоятелства не биха допринесли за доказване на предмета на делото. Адвокат Ина Лулчев също отбеляза, че искането е неоснователно, не може да помогне за установяване на истината и отбеляза, че няма обвинение за лъжесвидетелстване.

Кирил Петков е подсъдим заради арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г. Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател.

Очаква се да стане ясно дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде разпитан по искане на прокуратурата.

В края на януари един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет.