ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"

Информациите за възможни манипулации на общественото мнение чрез социалните мрежи вече стават централна тема на предизборното говорене. От ГЕРБ дадоха да се разбере, че според тях цялата подкрепа за Румен Радев – основният им съперник на предсрочните избори на 19 април, се дължи именно на такива умишлени манипулации в ТикТок и Фейсбук. В този смисъл говориха лидерът на партията Бойко Борисов и негови приближени снощи пред млади активисти на ГЕРБ.

Повод за това даде доклад на неправителствената организация Balkan Free Media Initiative, базирана в Брюксел. В него се посочват данни, според които в социалните мрежи изкуствено се влияе на предизборните нагласи в полза на Радев. Това толкова стресна бившия президент , че той обвини правителството и ПП-ДБ, че се опитват да дискредитират изборите, защото очакват да не ги спечелят.

Първоначално Борисов разкритикува кабинета и ПП-ДБ, че "топят" България пред Брюксел.

Сега обаче се обърна и се опитва да използва повода, за да удари по Радев.

"Понеже всички сте на телефоните, те се насочиха към една дигитална мафия и тези дни излизат доклади как са генерирали през младите хора реакции", обяви той пред герберския комсомол. Според него структури, които би нарекъл "в някои отношения криминални, с много пари, с алгоритми, с много добри програмисти, с много лични данни, през социалните мрежи влияят върху вашата психика, познания, идеология".

Водачът на ГЕРБ вярва, че на същото се дължи и многобройността на протестите в края на 2025 г., които го принудиха да подаде оставката на неговото правителство. "В един момент, така генерираха през инфлуенсърите, че... всички сме виждали протести, но сега цели класове отидоха. Отборът на Бистрица отиде. После не знаят защо са отишли, ама отишли", смята Борисов.

В същия дух говориха и членовете на партийното ръководство Владимир Темелков и Делян Добрев, които отказваха да споменат името на Радев, но цитираха извадки от доклада, посветени на него. Темелков, когото Борисов определи като "един от нашите IT успели хора", заяви, че "в доклада се казва манипулация на алгоритмите за предрешаване на изборите в България, иначе казано, ТикТокрация", която пресъздава "руския модел на дезинформация". Той посочи, че в края на миналата година е започнало закупуване на Фейсбук страници и групи с много членове, например за авточасти, и да се използват за политическа реклама, като паралелно с това са се разраснали по начин, който не може да е естествен.

"Има една перфектно подготвена дигитална мафия, която да подкрепя масово една единствена нововъзникнала структура ... Когато видим, че нещо така нараства, не да си казваме – о, боже, има вълна! Не, вълна няма! Всичко това е създадено с много средства и директно от мафията срещу ГЕРБ", твърдеше Темелков.

Изисквания

Борисов изиска благодарност от младите хора за всичко, което според него партията му е направила за тях.

"Вашите поколения трябва да са най-благодарни на ГЕРБ! По принцип младите хора никога не са благодарни, дори към родителите, но минават години и след това почват да им стават благодарни, когато и те станат родители", обясняваше той на младите партийци. Заяви, че ГЕРБ им е осигурила безвизово пътуване и единна валута в Европа. "Това поколение най би трябвало да ни се радва", вярва водачът на ГЕРБ.