Премиерът се срещна с
високопоставен служител на САЩ

25 Май 2026Обновена
Артър Милик, Държавен департамент

"Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик - изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България", съобщи правителствената информационна служба. 
"По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях", се казва в съобщението. 

Според официалния сайт на Държавния департамент Артър Милик е директор по политическото планиране в Държавния департамент на САЩ, което е различно от помощник-държавен секретар. 

В съобщението на българското правителство липсва снимка от срещата. Не се споменава и дали е обсъден конкретно въпросът за визите за българските граждани за САЩ и военните американски самолети на гражданското летище в София. Миналата седмица Румен Радев съобщи, че е разговарял на 19 май с американския президент Доналд Тръмп и военния министър Пийт Хегсет за визите и самолетите. Тогава заявил, че очаква въпросът с визите да "бъде решен в спешен порядък" и че се очаква американско искане за удължаване на престоя на самолетите. Какво са отговорили Тръмп и Хегсет, не бе съобщено. 

Вицепремиерът Иво Христов коментира тогава пред БНТ, че разговорът между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп е "нов тип взаимоотношения", в които "президент с президент говори". 

По думите му: "Това, че президентът Тръмп разговаря по телефона с президента Радев е признание за институционални диалози и за възможността да се поставят въпроси на най-високо ниво." 

Христов заяви още: "Това, че президентът Радев е поставил един дългогодишен, десетилетен проблем с визите, според мен, е важен момент и нещо, което всички българи очакват."

Той направи и критичен коментар за предишните отношения между София и Вашингтон: 

"Не ние сме канили самолетите на летище София. А вероятно чухте Марко Рубио преди дни, който каза, че българската власт е била чудесна и е казала "да", без дори да попита за какво я молят. Това са тип взаимоотношения, които ние наследихме." Според Христов сега "диалогът тече между президенти", а не чрез посредници.

