Новата власт се чуди да свали ли охраната от НСО на Борисов и Пеевски

Генерал Румен Миланов, който ще е най-възрастният депутат в 52-рото Народно събрание и ще открие първото заседание, даде днес пред БНТ в "Говори сега" уклончив отговор дали новото мнозинство в парламента ще свали охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Вижте, дайте да разсъждаваме малко по гледна точка институционално. Първият въпрос. Народните представители, които имат някаква заплаха за тях, следва ли държавата да се грижи за тях, за техните семейства? Най-вероятно отговорът е да. Тук, когато говорим за господин Пеевски и господин Борисов, веднага възниква въпросът какви са опасностите, които са предизвикали да се предприемат тези действия за охрана? Сега не мога да отговоря, но може би Народното събрание, може би Комисията за контрол на службите за сигурност и обществен ред, може би тя да получи тази информация, доколко тя е със степен на достоверност, колко е опасна, колко е актуална към днешна дата, казано образно, и от тогава вече да се предприемат мерки за тази охрана.", отговори Миланов. Той е генерал от МВР, бил е шеф на НСБОП, след това на НСО, а през 2011 г. Бойко Борисов го назначава за директор на антикорупционната служба БОРКОР.

През януари в парламента стана голям скандал, когато законопроектът на ППДБ да бъде свалена охраната от НСО на редовите депутати мина почти без дебати.

При първото гласуване всички партии, освен ГЕРБ, ДПС - Ново начало и част от БСП, подкрепиха свалянето на охраната. ППДБ настояха веднага да се гласува и на второ четене, тогава ДПС-НН поиска почивка и при прегласуването ИТН промени вота си на въздържал се и промените в закона за НСО не бяха приети. Останалите партии обвиниха ИТН, че са се поддали на натиск от страна на Пеевски по време на почивката между гласуванията.

Основното послание на "Прогресивна България" и Румен Радев по време на предизборната кампания бе, че ще борят олигархията - най-вече в лицето на Борисов и Пеевски. Началото е колебливо.