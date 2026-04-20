Радев обърна вота в смесените райони 

ДПС остава първа сила само в Кърджали

20 Апр. 2026
Румен Радев
БГНЕС
Коалицията на експрезидента Румен Радев “Прогресивна България” /ПБ/ е обърнала вота в смесените региони и е детронирала от първото място в тях ДПС и АПС на Ахмед Доган. Единственият регион, в който ДПС запазва първенство, е Кърджали. 

Това показва данните на ЦИК при 100% обработени протоколи за смесените региони.

На парламентарния вот през 2024 г. ДПС-Ново начало успя да се класира като първа партия в Шумен и Търговище, но сега отстъпва, при това сериозно. За ПБ в Шумен са гласували 28 687 души или 41.95% от подалите глас, ДПС е второ с 12 296 гласа - над два пъти по-малко или 17.9% от вота.  В Търговище ПБ взима сходен дял от гласовете - 40.2% или 18 582 при 11 611 гласа или 25.12% на ДПС. 

С 38.6% от гласовете ПБ взима първото място и в Разград, където през 2024 г. водеше АПС с 41.6%. Сега втора партия в Разград е ДПС с 19.2% подкрепа. Обърнат е и вотът в Силистра, където през 2024 г. водеше АПС с 27.93% от гласовете. Сега първа е ПБ с 44.2% подкрепа срещу 17.3% за ДПС. В Смолян ДПС е изместено на трето място с 12.53% от гласовете след ПБ с 49% подкрепа и 13.86% за ГЕРБ-СДС. 

ДПС запазва крепостта си в Кърджали с 56.16% или 43 522 гласа срещу 18 853 или 24.3% за ПБ. АПС в Кърджали е на 4-та позиция след ГЕРБ-СДС с 3 307 гласа или 4.27% от гласовете. 

Любопитна е ситуацията в Айтос. Там ДПС отстъпва на АПС с 234 гласа. За партията на Пеевски са гласували 504 човека в града, а в околните села – 419. АПС е подкрепена от 530 души в града и 627 в околията. Така 21,3% от гласовете за АПС и 7% от тези на ДПС в област Бургас идват от община Айтос.

Още новини по темата

Пеевски взима почти 3 пъти повече гласове от Доган в Турция
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

Радев официално стана председател на партия
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

Според Доган "няма вълна" в подкрепа на Радев
11 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС
09 Апр. 2026

Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС
08 Апр. 2026

Радев изключи ПП-ДБ като бъдещ коалиционен партньор
07 Апр. 2026

Доган съжалява, че изостави ДПС през 2013 г.
07 Апр. 2026

Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро
04 Апр. 2026

Румен Радев избяга от въпросите на журналист за "Боташ" (ВИДЕО)
03 Апр. 2026

