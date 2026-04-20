Радев обърна вота в смесените райони 

Коалицията на експрезидента Румен Радев “Прогресивна България” /ПБ/ е обърнала вота в смесените региони и е детронирала от първото място в тях ДПС и АПС на Ахмед Доган. Единственият регион, в който ДПС запазва първенство, е Кърджали.

Това показва данните на ЦИК при 100% обработени протоколи за смесените региони.

На парламентарния вот през 2024 г. ДПС-Ново начало успя да се класира като първа партия в Шумен и Търговище, но сега отстъпва, при това сериозно. За ПБ в Шумен са гласували 28 687 души или 41.95% от подалите глас, ДПС е второ с 12 296 гласа - над два пъти по-малко или 17.9% от вота. В Търговище ПБ взима сходен дял от гласовете - 40.2% или 18 582 при 11 611 гласа или 25.12% на ДПС.

С 38.6% от гласовете ПБ взима първото място и в Разград, където през 2024 г. водеше АПС с 41.6%. Сега втора партия в Разград е ДПС с 19.2% подкрепа. Обърнат е и вотът в Силистра, където през 2024 г. водеше АПС с 27.93% от гласовете. Сега първа е ПБ с 44.2% подкрепа срещу 17.3% за ДПС. В Смолян ДПС е изместено на трето място с 12.53% от гласовете след ПБ с 49% подкрепа и 13.86% за ГЕРБ-СДС.

ДПС запазва крепостта си в Кърджали с 56.16% или 43 522 гласа срещу 18 853 или 24.3% за ПБ. АПС в Кърджали е на 4-та позиция след ГЕРБ-СДС с 3 307 гласа или 4.27% от гласовете.

Любопитна е ситуацията в Айтос. Там ДПС отстъпва на АПС с 234 гласа. За партията на Пеевски са гласували 504 човека в града, а в околните села – 419. АПС е подкрепена от 530 души в града и 627 в околията. Така 21,3% от гласовете за АПС и 7% от тези на ДПС в област Бургас идват от община Айтос.