Доган се оплака, че са му отнели имоти и фирми с фалшификация

Ахмед Доган е бил измамен, като чрез фалшифициране на подписа му са му отнети имотите, доходите, участието във фирми и управлението им. Това стана ясно от разпространено от пресцентъра на Алианса за права и свободи становище на неговия адвокат Веска Волева. В него се обяснява и схемата на измамата.

Първоначално е подадено фалшиво заявление до службата по вписване, че уж Доган подава молба за продажба на дяловете си във фирма „Сигда“ ООД, където той е мажоритарен собственик, а от своя страна тази фирма е собственик на други фирми, в които са имотите му. Въз основа на тази фалшификация е изваден и от борда на директорите на ТЕЦ “Варна” ЕАД.

От службата по вписване са се усъмнили в подписа и са дали указание за поправка, тъй като и нотариалната заверка не съответства на подадения документ. “Следват нови машинации, като освен че подписът е фалшифициран, е фалшифицирана и нотариалната заверка на подпис и съдържание. Нотариус е удостоверил, че подписа г-н Доган е положил лично, което не е истина”, твърди адвокатката. Поръчаната от нея графологична експертиза завършила с безапелационно заключение, че подписите са фалшифицирани.

На базата на тези документи Доган е изваден от управлението и собствеността на всички фирми.

”Веднага след това започнаха операциите срещу нищо неподозиращия Доган, който не само по брутален начин бе изхвърлен от имотите си, но за отрицателно време двете много големи и в много добро състояние сгради в Бояна бяха разрушени до основи. Интересното е, че за издаване на документите за тези разрушения всички държавни органи са действали с невероятна бързина, невъзможна при обикновени случаи. Освен това при баталиите в Бояна държавата изпрати около 350 полицаи, за да осигуряват именно тези незаконни действия. И никой от властимащите не направи никакъв опит да провери и проучи основанията за тези действия. Събитието по изхвърлянето се разиграва на 12.04.2025 година, но и досега, въпреки жалбите, прокуратурата не е излязла с какъвто и да е окончателен акт. Просто държавата с цялата си мощ се е стоварила и поставила в услуга на едно лице, което е ясно за всички и чието подставено такова е Данаил Папазов”, пише адвокатката.

“Доган е подал жалба до прокуратурата и молба до съда, като се надяваме при новите политически условия нещата да се разрешат по законов ред. В противен случай ще сезираме европейските институции, което ще навреди на държавата ни”, завършва тя.

Предистория

През 2017 г. CEZ продаде ТЕЦ “Варна” на семейната компания на бившия транспортен министър в кабинета на Пламен Орешарски Данаил Папазов "Сигда" за около 48.5 млн. евро, финансирана със заем от ПИБ. Половин година по-късно мажоритарен собственик стана Ахмед Доган, като придоби 70% от "Сигда". Останалите 30% формално бяха собственост на децата на Папазов. Под шапката на ТЕЦ “Варна” минаха и дружествата, притежаващи боянския и морския сарай на Доган.

През декември 2023 г. акциите на дружеството, опериращо ТЕЦ “Варна” бяха прехвърлени в нова компания - "Сигда инвестмънт", където вече Доган и Папазов имат по 50%, а старата "Сигда" остана само за Папазов.

През август 2024 г. обаче се появява споразумение между Доган и Папазов акциите да се върнат на "Сигда", като обяснението е, че "Сигда инвестмънт" не е успяла да осигури финансиране за заплащане на цената за придобитите акции. Документът, както и джирата от 6 август са подписани само от Папазов, който е представляващ и на двете компании.

Паралелно с това на 8 август е задействано прехвърляне и на морския сарай на Доган в Росенец. Той е в активите на "Хермес солар", което дотогава се притежава от "Порт логистика Бургас" - дъщерно дружество на ТЕЦ "Варна". А също и на "Варна мода" - компания, притежаваща други имоти, а също и яхти, ползвани от Доган. С подписите на Папазов дяловете в тях са прехвърлени към наскоро създаденото и управлявано от него "Сигда пропърти".

На 30 август се стигна до сблъсъци пред резиденцията, обитавана от Доган, в “Бояна”. Данаил Папазов, собственикът на фирмите, които притежават лятната резиденция в Росенец и сараите в "Бояна", съобщи в писмо до медиите, че почетният председател на ДПС Ахмед Доган пребивава там без основание и следва да ги напусне.

Папазов уточни, че имотите са собственост на дружествата „Хермес Солар“ и „Делта Епсилон“ (на които той е представляващ и краен собственик чрез фирма „Сигда“), а Ахмед Доган не е собственик или представляващ на тези дружества, няма общо и с имотите на дружествата, както и няма каквито и да било договорни отношения, свързани с ползването на тези имоти.

По негово нареждане в сараите пристигат хора, които извели работещите в сградата. Депутатите от ДПС се обърнаха към правоохранителните органи, ДАНС, премиера и президента, като ги призоваха да вземат мерки. Пристигналите на място полицаи обясниха, че хората в резиденцията имат всички документи, даващи им право да бъдат там. Привърженици на Доган се събраха и пред резиденцията му в Росенец. Те настояха да им кажат “кой е отишъл при него с нотариуса”, който е изповядал сделките за смяната на собствеността, довели до изхвърлянето на Доган от фирмите. След няколко дни напрежение привържениците на Доган се оттеглиха.

Всичко това се случи, след като почетният председател на ДПС Доган поиска Делян Пеевски да напусне партията. Тогава Пеевски започна да задава въпроси за финансирането на Доган, който пък бе изхвърлен от фирмите, в които фигурираше като управител и собственик.