Доган съжалява, че изостави ДПС през 2013 г.

С огромно закъснение Ахмед Доган призна, че е сбъркал, когато е оставил ДПС на други хора след 2013 г. Личният коментар той е направил в разговор със симпатизанти в Минерални бани, където беше на посещение. Доган избра да не участва в изборите на 19 април като кандидат за депутат.

През 2013 г. Доган стана почетен лидер на движението, а оперативното управление на партийните дела повери на други хора. Първо на Лютви Местан, който напусна партията след тежък сблъсък с Доган в края на 2015 г. След това на Мустафа Карадайъ, който води ДПС до края на 2023 г., когато подаде оставка . И накрая на Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, избрани през февруари 2024 г. начело на ДПС с активното съдействие на самия Доган . Няколко месеца по-късно движението се разцепи , а повечето му функционери избраха да застанат зад Пеевски .

Сега Доган изглежда съжалява. "Искам да ви кажа откровено, че сбърках, когато се оттеглих преди 13 години. Може би трябваше още една-две години да изкарам. След това партията попадна в неподходящи компании, зависимости", сподели той в Минерални бани.

Това е най-близкото до признание за собствена грешка, което е правил досега. Обикновено, когато Доган говори за проблемите в миналото, го прави в множествено число, избягвайки въпроса за личната отговорност.

Така направи в обръщението си към своите симпатизанти от март т.г. Тогава заяви, че "допуснахме изкривяване на правилата и загуба на контрол; имахме периоди на доверчивост и компромиси, на немотивирано търпение и липса на решителност".

Интересното е, че сега Доган призовава новоучредената си партия АПС да работи за завръщането на онези, които избраха Пеевски. "Всичко, което може да се върне от тях, да върнем. Преговаряйте, говорете, без да се молите", посъветва той поддръжниците си.

Според него напусналите трябва "да имат такова поведение, че утре да имат очи да се върнат". "А такъв момент ще има. Още може би не могат да го осъзнаят, но ще има такъв. При тях няма само объркване, има паника, във всички региони", вярва Доган.

В момента според социологическите проучвания коалицията АПС няма да влезе в следващия парламент, а ДПС на Пеевски ще успее. Поддръжниците на Доган обаче не вярват на сондажите, защото "никога не сме срещали социолог в Кърджали", както се изрази кадърът на АПС Ерол Мехмед наскоро в предаването "Пресечна точка" по Нова ТВ. Той сподели интересното наблюдение, че в Кърджалийско "изборите се осъществяват с активната дейност на кметовете на общини", и сега на вота ще се види дали това, че кметовете преминаха към "Ново начало", означава, че и избирателите ще ги последват.