Доган съжалява, че изостави ДПС през 2013 г.

Почетният лидер призова новата си партия да върне хората, присъединили се към Пеевски

Днес, 06:30
Почетният лидер на АПС в гоцеделчевските села Корница и Брезница.
Пресцентър на АПС
Почетният лидер на АПС в гоцеделчевските села Корница и Брезница.

С огромно закъснение Ахмед Доган призна, че е сбъркал, когато е оставил ДПС на други хора след 2013 г. Личният коментар той е направил в разговор със симпатизанти в Минерални бани, където беше на посещение. Доган избра да не участва в изборите на 19 април като кандидат за депутат.

През 2013 г. Доган стана почетен лидер на движението, а оперативното управление на партийните дела повери на други хора. Първо на Лютви Местан, който напусна партията след тежък сблъсък с Доган в края на 2015 г. След това на Мустафа Карадайъ, който води ДПС до края на 2023 г., когато подаде оставка. И накрая на Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, избрани през февруари 2024 г. начело на ДПС с активното съдействие на самия Доган. Няколко месеца по-късно движението се разцепи, а повечето му функционери избраха да застанат зад Пеевски.

Сега Доган изглежда съжалява. "Искам да ви кажа откровено, че сбърках, когато се оттеглих преди 13 години. Може би трябваше още една-две години да изкарам. След това партията попадна в неподходящи компании, зависимости", сподели той в Минерални бани.

Това е най-близкото до признание за собствена грешка, което е правил досега. Обикновено, когато Доган говори за проблемите в миналото, го прави в множествено число, избягвайки въпроса за личната отговорност.

Така направи в обръщението си към своите симпатизанти от март т.г. Тогава заяви, че "допуснахме изкривяване на правилата и загуба на контрол; имахме периоди на доверчивост и компромиси, на немотивирано търпение и липса на решителност".

Интересното е, че сега Доган призовава новоучредената си партия АПС да работи за завръщането на онези, които избраха Пеевски. "Всичко, което може да се върне от тях, да върнем. Преговаряйте, говорете, без да се молите", посъветва той поддръжниците си.

Според него напусналите трябва "да имат такова поведение, че утре да имат очи да се върнат". "А такъв момент ще има. Още може би не могат да го осъзнаят, но ще има такъв. При тях няма само объркване, има паника, във всички региони", вярва Доган.

В момента според социологическите проучвания коалицията АПС няма да влезе в следващия парламент, а ДПС на Пеевски ще успее. Поддръжниците на Доган обаче не вярват на сондажите, защото "никога не сме срещали социолог в Кърджали", както се изрази кадърът на АПС Ерол Мехмед наскоро в предаването "Пресечна точка" по Нова ТВ. Той сподели интересното наблюдение, че в Кърджалийско "изборите се осъществяват с активната дейност на кметовете на общини", и сега на вота ще се види дали това, че кметовете преминаха към "Ново начало", означава, че и избирателите ще ги последват.

Още новини по темата

Радев изключи ПП-ДБ като бъдещ коалиционен партньор
07 Апр. 2026

Най-големите дарения отиват при Пеевски
07 Апр. 2026

Във "Възраждане" настояват за свободата да харесват руска дограма
06 Апр. 2026

Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро
04 Апр. 2026

Асен Василев и Димитър Стоянов се счепкаха в Симеоновград
04 Апр. 2026

ЦИК обяви кода на машините за гласуване
03 Апр. 2026

Борисов: Нито с Пеевски, нито с Радев ще се коалирам
03 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
03 Апр. 2026

Радев се зарече да не се коалира с Пеевски и Борисов
02 Апр. 2026

ЦИК въвежда мобилно приложение за проверка на протоколите в СИК
02 Апр. 2026

Изборните правила отвориха ефира за всякакви маргинални партийци
02 Апр. 2026

Шансът за редовно правителство падна с 90%
31 Март 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

