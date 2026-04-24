Шофьорите с отнети книжки за алкохол и дрога ще държат нов изпит

Прецизират се и възможностите за прекратяване на практически изпит по кормуване

Днес, 12:50
През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките заради употреба на алкохол и наркотици, са вече хиляди.
През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките заради употреба на алкохол и наркотици, са вече хиляди.

Всички шофьори, на които книжките са временно отнети заради употреба на алкохол и наркотици, задължително ще се явяват на нов изпит, преди те да им бъдат върнати. Това става ясно от промени в наредбата за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити. Те са пуснати за обсъждане в правителствения портал за обществени консултации. Заедно с наредбата се променя и инструкцията за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките заради употреба на алкохол и наркотици, са вече хиляди. С измененията се цели да се засили превантивният ефект и да се гарантира, че преди да им върнат книжките, шофьорите притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение по пътищата.

Правят се и други промени при изпитите за шофьори. Така, например, се прецизира разпоредбата кога се прекратява практически изпит, като изчерпателно се изброят хипотезите - при повторна намеса на комисията; когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението; при допускане на ПТП по вина на кандидата; или по изрично негово желание да преустанови изпита.

Предложената промяна цели прекратяването на изпита поради пътнотранспортно произшествие да се прилага само в случаите, когато то е настъпило по вина на кандидата. Сега действащата уредба налага оценка "Неиздържал" дори при инциденти, причинени от други участници в движението, което поставя кандидатите в неравностойно положение спрямо другите кандидати, които са положили изпита си в нормална пътна обстановка.

Друга цел на предложението е да се регламентира възможност за прекратяване на изпита по изрично желание на кандидата (вследствие на силен стрес, емоционално състояние или здравословни причини). Това отговаря на констатираните в практиката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" случаи, в които председателите на изпитните комисии нямат нормативно основание да прекратят изпит на кандидат, който не е в състояние да продължи изпита до изтичане на регламентираното време.

Правят се и някои козметични промени. Така, например, се предлага отмяна на изискването в помещението за провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС да има учебна дъска. С въвеждането на електронните тестове отпада необходимостта лицето, определено да проведе теоретичния изпит, да пише на учебна дъска началото и края на изпита или друга информация, свързана с решаването на тестовете, обясняват авторите на измененията. Цялата информация за решаването на тестовете (точки, продължителност) кандидатите виждат при стартирането на устройството за решаване на тестовете.

