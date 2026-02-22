Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"

Лидерът на ИТН Слави Трифонов отправи няколко въпроса към новия вътрешен министър Емил Дечев със специален пост във Фейсбук.. Първият от тях е дали новият МВР-шеф е привиквал в неделя в ресторант "Ниагара" в София полицаите, ангажирани със случая.

По думите на Трифонов темата "Петрохан" била много важна "заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта" и за това той заявява, че няма да спре да ни информира и да задава въпроси, докато този случай не се реши. И тъй като днес имал определена информация, лидерът на ИТН решил да зададе следните въпроси:

"Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара", намиращ се на ул. "Дойран" 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая "Петрохан"?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?", пита Слави Трифонов.

ИТН се опитват да атакуват новия вътрешен министър за втори път. Само преди ден двама депутати от партията на Трифонов пуснаха сигнал в прокуратурата срещу Дечев заради случая "Петрохан". Това се случи само часове след като Емил Дечев пое поста на служебен МВР-шеф. Хората от партията на Слави Трифонов дори нямаха търпение да внесат сигнала и са го направили в иначе почивния съботен ден. Сигналът бе внесен от Тошко Йорданов и Александър Рашев. Те депозираха сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на "проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев, за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на “случая Петрохан”.

Стана ясно, че министърът ще поиска смяната на главния секретар на МВР, но вътрешното министерство категорично отрече да са искани оставките на разследващите трагедията на "Петрохан" и край Околчица.

В същото време МВР обяви, че Дечев е провел разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов. Поводът за срещата бяха двата инцидента, свързани с Попов - от юли 2025 г., когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмицата. Министър Дечев изразил загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.

Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях , съобщават от вътрешното министерство.