Законопроект на ИТН предвижда закриване на НПО-та

Депутати от "Има такъв народ" искат да забранят неправителствените организации /НПО/, аламира комуникационният експерт Любомир Аламанов. Още на 13-и февруари те са внесли в парламента Законопроект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), с който забраняват "да се извършва дейност, сходна на или припокриваща се с дейността на органи, натоварени с публични функции".

Забранява се и делегираното извършване от ЮЛНЦ на публични правомощия.

Проектът забранява да се регистрират ЮЛНЦ, чието наименование включва изрази, сходни с публични органи или съдържащи думите: „агенция“, „комисия“, „национална“, „национален“ или „направление“, а организации, които нарушават закона, подлежат на прекратяване. ИТН предвижда преди да бъдат закрити, НПО-тата да бъдат глобени от 25 000 евро за физическо лице или 50 000 евро имуществена санкция за юридическо лице.

Законопроектът е мотивиран от нарастващото публично напрежение около случая „Петрохан“/„Околчица“, обясняват от ИТН. Вносителите посочват, че неправителствена организация си е позволила да извършва дейности, наподобяващи държавни функции, което е довело до трагичен инцидент и смъртта на шестима души.