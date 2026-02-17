МВР призна пропуски на полицията и ГДБОП по стари сигнали за "Петрохан"

МВР огласи доклада от проверката, която инспекторатът на министерството направи на предприетите действия по получените в МВР сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" и на свързаните с организацията хора. Докладът обхваща периода от 2022 г. до момента.

През това време са получени 4 сигнала за дейността на сдружението и на свързани с него лица. Инспекторатът стига да извод, че по всички сигнали МВР е действало адекватно, но все пак признават пропуски в работата на районното управление в Годеч и ГДБОП.

Има проблем с анонимен сигнал от 2022 г. в ГДБОП за съществуването на религиозна група, тясно свързана с будизма, чийто лидер Ивайло Калушев осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни, създава материали с порнографско съдържание, а групата притежаванезаконни оръжия, които укрива в тайници. Открита е преписка на предварителен отчет и са проведени оперативно-издирвателни мероприятия, които обаче не са документирани по надлежния ред. Преписката е прекратена през месец 2023 г., тъй като изтекъл срокът на водене на тази форма на оперативен отчет. Излиза, че няма правила за оперативните действия и затова няма и правила за дължимо от служителите правомерно поведение, всеки решава сам как да действа. Все пак на директора на ГДБОП се препоръчва да създаде такава организация, при която всички извършвани оперативни или други действия в хода на работата по водените в дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП оперативни дела и преписки да бъдат документирани надлежно.

Проблем има и с физическата липса на преписката по друг сигнал - препратен на Районното управление в Годеч. Затова за нея не може да се каже как са действали служителите на МВР, но пък давността за търсене на дисциплинарна отговорност била изтекла.

Инспекторатът не установява данни от НАКЗТ или свързани с него лица да са подавани устно или писмени сигнали за правонарушения от какъвто и да е характер в структури на МВР.

Инспекторатът специално обръща внимание, че на 20 август 2024 г. в МВР е депозирано заявление за достъп до обществена информация от Антикорупционния фонд, с което се искат данни, свързани със сигнали и жалби за сдружението и се уведомява министърът, че до АКФ е достигнала информация за образувани преписки и течащи проверки, свързани с дейността на НАКЗТ, и те смятат, че "е налице риск от злоупотреба и институционален тормоз върху международно и национално призната организация, каквато е сдружението". АКФ са получили информация по заявлението си.

Специално се намесва и столичният кмет Васил Терзиев, макар името му да е заличено от доклада. За него пише, че е информирал ръководството на гранична полиция, че негови познати, които са доброволци-природозащитници, често обитават хижата и могат да съдействат на граничната полиция.

В доклада се сочи, че сдружението е вписано в Търговския регистър на 13.01.2022 г. с представляващ Ивайло Иванов и членове на управителния съвет Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Освен тях учредители на сдружението, видно от устава, са и проф. Николай Майсторов, проф. Стилияна Димитрова, Дечо Василев и Пламен Статев. В публичните регистри не се съдържат данни за членове на сдружението. Не са установени и сключвани от НАКЗТ трудови или граждански договори с физически лица.

Сигналите срещу НАКЗТ

1. На 2 февруари в Районното управление на Берковица е получен сигнал за отправени заплахи за саморазправа около хижа "Петрохан". Изпратен е патрул. Служителите установяват подателя на сигнала от Монтана, които обясняват, че при преход с моторни шейни в района на хижата са пресрещнати от пет непознати лица, също на моторни шейни. Според мъжете се представят като "Петрохански патрул рейнджъри", държат се грубо и арогантно, отправяйки им закани и заплахи. До физическа саморазправа не се стига, тъй като потърпевшите се оттеглят.

Преписката е изпратена на Районното управление в Годеч, тъй като мястото попада в района му.

В регистрите на МВР не е отразено последващо движение на преписката, което предполага, че работата по нея не е приключена. Оказва се обаче, че преписката не може да бъде намерена физически. Тя не е открита нито в архива в Годеч, нито на районното управление в Костинброд, където архивът е прехвърлен, след като управлението в Годеч е трансформирано в участък през май 2022 г.

Има дисциплинарно нарушение, но е изтекла давността за търсене на отговорност, приемат проверяващите.

2. Сигнал от Министерството на околната среда и водите, подаден от министър Росица Карамфилова-Благова. В него се сочи, че на 8 февруари 2022 г. между тогавашния министър Борислав Сандов и сдружението е сключено станалото вече широко известно рамково споразумение.

Сигналът е докладван на министър Иван Демерджиев, който го насочва към главния секретар на МВР Димитър Кангалджиев, който го праща за проверка на националната полиция, а от там - на икономическа полиция.

Проведени са беседи и са снети писмени сведения от бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, след което се разбира, че по същия случай е сезирана и Върховната касационна прокуратура (ВКП), която пък е препратила сигнала на Софийската градска прокуратура (СГП), а тя е възложила проверка на Агенцията за държавна и финансова инспекция. Затова и преписката от МВР е пратена към прокуратурата.

3. Сигнал за поставено в риск 8-годишно, подаден от баба му и дядо му.

И този сигнал вече е широко известен в обществото. Бабата и дядото са притеснени, че родителите на детето са го отписали от държавното училище, записали са го в частно и са решили да живее с "рейнджъри" в хижа "Петрохан".

Подателите на сигнала твърдят, че внукът им е дете в риск и искат институциите да изяснят обстоятелствата и да решат проблема в най-благоприятния за детето възможност - да живее със семейството си, а не при самопровъзгласили се за „учители“, „лами“ или „лидери“; да присъства физически в училище, сред деца на неговата възраст и от двата пола; да не е откъснат от обществото в някаква нерегламентирана среда и да не бъде вкарван в схема на еднолично подчинение към човек или хора извън семейството и с неясен обществен статут.

Сигналът е адресиран и до Държавна агенция за закрила на детето, ДАНС и прокуратурата.

4 дни по-късно бабата и дядото пращат втори сигнал, че първият им е станал достояние на т. нар. „рейнджъри“ и на дъщеря им. Пишат още, че дъщеря им и внук им са манипулирани и имат нужда от помощ.

По този сигнал социалните и служители на МВР отиват в хижата. Родителите на непълнолетните деца, които са там по това време, декларират съгласие децата им да пребивават в базата на НАКЗТ. Социалните също не установяват нарушения.

На 24 юли 2024 г. Районната прокуратура в Костинброд постановява отказ да образува наказателно производство и прекратява преписката.

Междувременно, бабата и дядото оттеглят сигнала си.

4. Оперативен сигнал в ГДБОП през 2022 г., подаден от искащ анонимност мъж (вече е ясно, че това е Валери Андреев, който сам публично говори за сигнала си).

По тази преписка в архивите на МВР има само задължителните за откриването и прекратяването й документи и справки от доставчици на информационни услуги, от банки и справки от Имотния регистър. Няма обаче докладни записки, справки или други документи за проведени оперативно-издирвателни мероприятия, с цел проверка на информацията.

Работилият по преписката служител на МВР сега е уверил проверяващите, че въпреки усилията други източници на информация за дейността на групата не са намерени. Споделя, че от самото начало служителите на ГДБОП имали притеснения за сигнала, тъй като източникът не излага историята в хронологична последователност, което създава затруднения при определяне на времето и мястото на престъпните деяния, а това важно, за да се прецени дали тогава подателят на сигнала е бил непълнолетен, не е ясно и дали деянията са извършени в чужбина или в страната. "Правени са опити за убеждаване на източника да свидетелства, но същият категорично отказа, като твърдо заявява, че желае да остане анонимен. Това обстоятелство прави безпредметно сезирането на прокуратурата. Предвид това и изтичащия срок за водене на оперативната преписка е взето решение работата по нея да бъде прекратена", пише в доклада.

Комисията смята, че не е оценена възможността развратните действия да са извършени чрез използване на положение на зависимост или надзор, каквито признаци са налични още в първоначално предоставената от източника информация. Това условие би елиминирало необходимостта от оценка на възрастта на потърпевшия. "От друга страна се забелязва, че усилията на служителите на ГДБОП са съсредоточени към документирането на престъпните деяния, осъществени сред източника на информацията, като се неглижира предположението му, че развратните действия се реализират към момента спрямо приобщеното от групата малолетно момче, което тогава е на 10-11 години", пише в доклада. И се допълва, че това би квалифицирало деянието по чл. 150, ал. 1 от НК - тежко умишлено престъпление, даваща възможност за използване на целия инструментариум на оперативно-издирвателната дейност.

Проверяващите критикуват дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП, че не изготвен какъвто и да е документ за свършеното от тях.

"За пълнотата на проверката следва да се отбележи, че през месец октомври 2024 г., по инициатива на ДАНС е проведена работна среща между служители на ГДБОП и агенцията, в хода на която е обсъдена наличната оперативна информация за дейността на групата в ГДБОП. Впоследствие са проведени и съвместни оперативни действия, които не са изследвани от комисията, тъй като същите попадат извън предмета на настоящата проверка", пише още в доклада.

Сдружението никога не е подавало сигнали до МВР

На няколко места в доклада се подчертава, че не са установени данни от сдружението или свързани с него лица да са подавани устно или писмени сигнали за правонарушения от какъвто и да е характер в структурите на МВР. Такива сигнали не са документирани и от служители на МВР не са извършвани действия за изясняването им.

Но пък е установено, че на структурите на МВР в района е било известно, че представители на сдружението пребивават в хижата. Знаели са още, че те разполагат със съвременен дрон с термовизионна камера, както и с транспортни средства с проходимост при зимни условия, в това число и моторни шейни. Ръководството на гранична полиция е лично уведомено от столичния кмет в края на 2023 г., че негови познати, които са доброволци-природозащитници, често обитават хижата и могат да съдействат на граничната полиция. Затова и обитателите на хижата са търсени за съдействие от гранични полицаи и полицейски служители при определени ситуции, пише в доклада и се изреждат няколко такива. Като например предоставили дрона в операция срещу нелегалната миграция, като с тяхна помощ са задържани четирима нелегални мигранти.

Помогнали и при търсено е и съдействие от НАКЗТ за откриване на издирван за убийство.

Целия доклад може да видите ТУК: