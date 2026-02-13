Кр. Вълчев: Училище "Космос" е прикривало отсъствия не само на убития Алекс

Частно училище "Космос" не е нанасяло коректно отсъствия и на други деца, не само на убития 15-годишен Алекс от случая "Петрохан". Това се разбра от думите на просветния министър Красимир Вълчев пред БНТ.

"Предстои да видим дали това е масово, имаме информация и за други деца, за които училището не е нанасяло отсъствията", обяви той. По думите му в училището учат 140 деца, като голяма част от тях са ходили редовно на училище, но има и други случаи, в които това не е така. "На практика се оказва, че в това училище се е плащало, за да не ходят децата на училище", коментира Вълчев, припомняйки, че 15-годишният тийнейджър е отсъствал 114 от общо 170 дни за м.г., т.е. над 2/3 от учебното време.

Министър Вълчев посочи, че формално училището отговаря на критериите за частно училище, но и след регистрацията то следва да спазва нормативната уредба. "Ще имам цялостен доклад и следващият министър ще реши как да действа. Данните обаче са доста смущаващи от гледна точка на нормативната уредба - освен че е прикривало отсъствия 50% от учителите са неправоспособни. Вероятно това е било училищна политика - част от учителите са с професии, които са екзотични от гледна точка на образователни институции. Педагогическият състав прилича на приятелски кръг", заяви той.

По думите му за разлика от държавните училища МОН не може да наказва частните - например да образува дисциплинарно производство срещу директор или учители. Стъпката е единствено дерегистрация, но според него би могло да се помисли за въвеждане на междинни санкции и за частните училища, ако те не спазват закона. Междувременно, МОН би могло да отнеме временно регистрацията на училище с подобни провинения, посочи той.

От обясненията на министъра се разбра, че собственикът на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев е изнесъл веднъж лекция в училището на тема пещери. Няма обаче данни училището да не е изпълнявало учебната програма и да не е вземало учебните часове според задължителната програма. Нямало категорични доказателства и за това деца от училището да са насочвани специално към организацията на Калушев за ходене на лагери в чужбина.

Смяна на тона

Въпросителни будят и изказванията на директора на училище "Космос" Татяна Захариева относно взаимодействията й с организацията на Калушев. В началото тя горещо го защитава, след което рязко сменя тона и става доста по-хладна в коментарите си.

На 4 февруари т.г. тя нарича "абсурдно" твърдението, че Иво Калушев и тримата убити са педофили. "Лично аз съм им поверявала децата си. Ходили са на обучения по пещерите заедно с тях", казва тя пред "Телеграф". И обяснява, че го е поканила за лекция в училището, защото го познава като специалист. "Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата", заявява тя. "Не сме разговаряли за религия, но не бих казала, че е човек, свързан със секта. Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения. Познавам и тримата загинали - много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо", добавя Захариева.

Няколко дни по-късно, на 12 февруари, казва, че е разбрала от медиите, че той е публикувал на страницата си, че препоръчва тяхното училище. "Казал, че сме партньори, но ние не сме си партнирали. Аз никога, никога не съм изпращала деца там на лагер, не съм им препоръчвала школата, не съм препоръчвала нищо, свързано с тази организация", казва тя, цитирана от Би Ти Ви.