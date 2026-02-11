Училище "Космос" е премълчало дълги отсъствия на убития Алекс

Просветното министерство се е натъкнало на нарушения в частно средно училище „Космос“. Това става ясно от отговор на МОН във връзка с трагедията в Петрохан, сред чиито жертви е 15-годишният Александър Макулев.

В ход е проверка на министерството на образованието на място в частно средно училище „Космос“. Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), посочват от МОН. Отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище, казват от ведомството.

Според ЧСУ „Космос“ той е посещавал училище, но проверката на МОН установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия - например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.

На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ „Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ „Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/26 г.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверяват учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, добавят от МОН.

Агенцията за закрила на детето също проверява от понеделник училището. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, каза в парламента председателят на агенцията Теодора Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, допълни тя.

Училището беше споменато на по-ранен етап на случая като работило отблизо с една от организациите на Ивайло Калушев покрай организации на лагери и екстремни преживявания за деца. Оттам обаче отрекоха да имат нещо общо с групата в Петрохан.